ʻIke hou i ka hauʻoli o ka pāʻani e hoʻomaikaʻi i ka hana kino

He hapa liʻiliʻi wale nō o ka poʻe ma ke ao Komohana e loaʻa ana i ka hana kino i kēlā me kēia lā. ʻOiai e huli ana ka poʻe he nui i nā mea hoʻoikaika kino, hoʻopaʻi, a i ʻole nā ​​​​mea hoʻomaʻamaʻa home e like me nā hopena kūpono, ʻōlelo ʻo Darryl Edwards aia kahi koho ʻoi aku ka maikaʻi: ʻike hou i ka leʻaleʻa o ka pāʻani.

Ua hui pū ʻo Darryl, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Primal Play Method, i kahi podcast e kūkākūkā ai i ka maʻi maʻi maʻamau e pili ana i nā pākeke a me nā keiki. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ka hilinaʻi ʻana i ka ʻenehana a me ka makemake wale nō e hoʻopau i ka pilikia. Akā, kākoʻo ʻo ia no ka hoʻopili ʻana i ka hoʻoikaika ʻana i loko o ka pāʻani.

I ka wā o ka podcast, hāʻawi ʻo Darryl i nā manaʻo kūpono e pili ana i ka hoʻokomo hou ʻana i ka pāʻani i loko o ko mākou ola. Hoʻokahi manaʻo, ʻo ia ka hōʻuluʻulu ʻana i kahi moʻolelo pāʻani, e pili ana i ka hoʻomanaʻo ʻana a me ka hoʻolauleʻa ʻana i nā manawa hauʻoli o ka pāʻani mai ko kākou wā i hala. Manaʻo ʻo ia i ka hoʻopili ʻana i nā "neʻe mua" e hoʻohālike i ke ʻano o ka neʻe ʻana o nā holoholona a me nā keiki, a me ka lanakila ʻana i ka makaʻu o ka nānā ʻana i ka naʻaupō i ka wā e hana ai.

ʻO nā pōmaikaʻi o ka hoʻokomo ʻana i nā neʻe hou i loko o ko mākou ola ma mua o ke olakino kino. Ua wehewehe ʻo Darryl ʻo ka ʻimi ʻana i kā mākou hiki a me ko mākou kaiapuni ma o ka pāʻani ke lawe mai iā mākou i ka hauʻoli a me ke ʻano o ka hoʻokō. Hiki ke hoʻolilo ʻia nā hana maʻamau i mea pāʻani, e maʻalahi ai ka hoʻokomo ʻana i ka neʻe ʻana i loko o ko mākou ola kanaka makua.

Ma ka hana mua ʻana i ka pāʻani, hiki i nā kānaka ke loaʻa i kahi ala ʻoi aku ka paʻa a me ka leʻaleʻa e hoʻonui i kā lākou pae hoʻoikaika kino. Ma mua o ka hilinaʻi ʻana i ka hoʻoikaika ʻana o waho a i ʻole ka hoʻoikaika ʻana iā lākou iho e hoʻomaʻamaʻa, hiki iā lākou ke paʻi i ka hauʻoli maoli e hele mai ana mai ka pāʻani. ʻO ka ʻike hou ʻana i ka leʻaleʻa o ka pāʻani hiki ke lilo i mea hana ikaika i ka hakakā ʻana i ka nohona sedentary e laha nei i ka nohona hou.

Nā wehewehena:

1. Hoʻohaʻahaʻa ʻia: he ʻano nohona i hōʻike ʻia e ka liʻiliʻi o ka hana kino a me ka lōʻihi o ka noho ʻana a i ʻole ka moe ʻana i lalo.

2. ʻO ke ʻano pāʻani mua: he ala hoʻoikaika kino e hoʻoikaika i nā neʻe kūlohelohe a me ka pāʻani e hoʻonui i nā pae hoʻoikaika kino.

