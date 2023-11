Ua ʻike hou ʻia ka lua pele hau ma Pluto i nā nīnau e pili ana i ka pohihihi o ka Honua i hala

Ua ʻike hou aku nā kānaka ʻepekema i kahi ʻike hoʻohiwahiwa i hoʻomālamalama i ka moʻomeheu paʻakikī o ka honua dwarf Pluto. ʻIke ʻia ʻo Pluto, i ka wā i hoʻohaʻahaʻa ʻia mai kona kūlana honua, aia paha ia i kahi lua pele hau nui ma luna o kona ʻili. ʻO kēia lua pele hou i ʻike ʻia, ʻo Kiladze Caldera ka inoa, ua manaʻo ʻia ʻo ia ka nui o Yellowstone National Park.

I ka hoʻomaka ʻana he lua pele, ua hopu ka Kiladze Caldera i ka manaʻo o ka poʻe noiʻi e kālailai ana i ka ʻikepili mai ka misionari New Horizons a NASA. Ua hōʻike ʻia ka nānā ʻana i kēia hiʻohiʻona honua i nā manawa he nui ma mua o kona mōʻaukala, e hoʻopuka ana i ka nui o ka cryo-lava i haku ʻia me ka hau, ka wai, a me nā kinoea. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua hiki i kēlā me kēia lua pele nui ke hoʻokuʻu i ka cryo-lava a kokoke e uhi i ke kūlanakauhale holoʻokoʻa o Los Angeles.

ʻO Cryovolcanoes, ʻike ʻia hoʻi ʻo nā lua pele hau, he mea kupanaha i loaʻa ma nā wahi like ʻole i loko o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻAʻole like me nā lua pele kahiko e hoʻoheheʻe ana i ka pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia, hū nā cryovolcanoes me ka hui pū ʻana o ka hau, ka wai, a me nā kinoea. Ua ʻike ʻia kēia mau hale hau ma nā kino lani ʻē aʻe e like me ka honua dwarf Ceres a me Enceladus, kahi mahina o Saturn.

Ma waho aʻe o Kiladze Caldera, ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i ʻelua mau hale cryovolcanic ma Pluto i kapa ʻia ʻo Wright Mons a me Piccard Mons. Hōʻike kēia mau mea i ʻike ʻia he mōʻaukala ʻoi aku ka ikaika o ka honua dwarf ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

ʻO kekahi mea nui o ka hōʻike e kākoʻo ana i ke ʻano lua pele o Kiladze Caldera, ʻo ia ka noho ʻana o ka amonia i hui pū ʻia me ka hau wai a puni ka lua pele. Hiki i ka Ammonia ke hoʻohaʻahaʻa i ka pae maloʻo o ka wai, e hiki ai i ka cryo-lava ke kahe e like me ka wai. ʻO ka mea e mahalo ai, he mea koʻikoʻi nō hoʻi ka ammonia i ka kemika e hana ai i nā waikawa amino, nā mea kūkulu hale o ke ola.

ʻO ka loaʻa ʻana o Kiladze Caldera a me kāna cryovolcanism ua alakaʻi i nā nīnau hou e pili ana i ke kumu a me ka ulu ʻana o Pluto. Manaʻo ka poʻe noiʻi ua loaʻa paha iā Pluto ka moana i loko o ke ao holoʻokoʻa, hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ma muli o ke koena o ka wela mai kona hoʻokumu ʻana. ʻO kahi ʻē aʻe, ua maloʻo paha ka moana ma lalo o ka ʻili, akā mau nā waihona wai liʻiliʻi, e ulu ana i kēlā me kēia manawa i ka hana cryovolcanic.

ʻO ka hoʻomaopopo maoli ʻana i nā mea pohihihi o ka wā kahiko o Pluto e koi ai i ka hana ikaika a nā ʻepekema honua e hiki mai ana. ʻO ka wehe ʻana i ke kumu o ka cryo-lava wai a me ka wehewehe ʻana i ka moʻolelo enigmatic o kēia ao mamao loa e hāʻawi i nā ʻike waiwai nui i ka hoʻokumu ʻana a me ka dynamics o nā kino honua.

