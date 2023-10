Hiki i nā lāʻau ke kamaʻilio a ʻōlelo aku kekahi i kekahi no ka pōʻino, ʻike ʻia ka haʻawina

By

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Communications e hōʻike ana pehea e hiki ai i nā lāʻau ma ka Honua ke kamaʻilio a ʻōlelo aku kekahi i kekahi i ka pōʻino. Ua ʻike nā mea noiʻi ua hoʻopuka nā mea kanu ʻeha i nā pūhui kemika hiki ke komo i loko o nā ʻiʻo o kahi mea kanu olakino, e hoʻoulu ai i nā pane pale mai loko mai o kona mau keena. Hiki i kēia ʻike ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻoikaika ʻana i nā mea kanu i ka hoʻouka ʻana i nā pepeke a i ʻole ka maloʻo.

Ua ʻimi mua ʻia ka manaʻo o nā lāʻau "kamaʻilio" i ka makahiki 1980 i ka wā i ʻike ai nā kānaka ʻepekema ua hana nā kumu lāʻau i nā mea kemika e pale aku i nā iniseti ke hoʻouka ʻia lākou. ʻO ka mea e mahalo ai, ua hōʻike pū ʻia nā lāʻau olakino o nā ʻano ʻano like ʻole ma kahi kokoke i nā pale kemika like ʻole, ʻoiai ʻaʻohe pili aʻa i nā kumu lāʻau i poino. Ua manaʻo kēia e kamaʻilio nā lāʻau me kekahi i kekahi ma ka lewa, kahi mea i ʻike ʻia ʻo ka lohe ʻana o nā mea kanu.

I loko o nā makahiki he ʻehā i hala iho nei, ua ʻike ʻia ma mua o 30 mau ʻano mea kanu e komo ana i ke kamaʻilio cell-to-cell ma o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā mea hoʻohuihui kūlohelohe. Eia nō naʻe, a hiki i kēia manawa, ʻaʻole maopopo i ka mea nui o nā pūhui a pehea i ʻike ʻia ai e nā mea kanu.

Ua hoʻomālamalama ka noiʻi hou ʻana i kēia mau nīnau ma ka ʻoki lima lima ʻana i nā lau a kau i nā anuhe ma luna o ka sinapi Arabidopsis a i ʻole nā ​​​​mea kanu tōmato. ʻO kēia ka mea i hoʻomaka i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā lau ʻōmaʻomaʻo like ʻole, a laila hoʻolaha ʻia i nā mea kanu olakino. Ua hoʻololi ka hui i nā mea kanu olakino i hiki ke hoʻoheheʻe ʻia nā ion calcium i ka wā e hoʻāla ʻia ai i loko o kēlā me kēia cell, e ʻae iā lākou e hahai i nā pane o nā mea kanu.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻelua wale nō nā lau ʻōmaʻomaʻo maʻalahi e hoʻonui i nā ion calcium i loko o nā cell o nā mea kanu olakino. ʻO ka hōʻailona calcium i nā mea kanu ke kuleana i ka hoʻoulu ʻana i nā pane pale, e like me ka pani ʻana i nā lau a i ʻole ka ʻeli ʻana i nā pepeke. Ua ʻike pū ka hui ua komo ʻia nā pūhui ma o ka stomata, kahi e hiki ai i nā mea kanu ke hoʻololi i nā kinoea i ka wā photosynthesis, e hōʻike ana ua komo lākou i loko o ka ʻiʻo o loko.

Me kēia ʻike hou, manaʻo ka poʻe ʻepekema hiki ke hoʻopaʻa i nā mea kanu i nā mea hoʻoweliweli a me nā pilikia ma o ka hoʻolaha ʻana iā lākou i nā pūhui pili. Hiki i kēia ke hoʻemi i ka pono o nā pesticides i ka mahiʻai ʻana a me ka hoʻoikaika ʻana i nā mea kanu i ke alo o ka maloʻo.

Pono ka noiʻi hou aʻe no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o nā pūhui kikoʻī wale nō e hoʻomaka ai i ka hōʻailona calcium a e ʻike i nā mea loaʻa i nā mea kanu e launa pū me kēia mau pūhui.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ke kamaʻilio mea kanu a wehe i nā hiki ke hoʻomohala i nā hoʻolālā e pale aku i nā mea kanu mai ka pōʻino ma mua o ka hiki ʻana mai.

