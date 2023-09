ʻO nā daimana ʻulaʻula i hoʻokumu ʻia i ka wā o ka Supercontinent Breakup, manaʻo ʻia ka haʻawina

ʻO nā daimana ʻulaʻula, me nā mea i loaʻa i ka Argyle Diamond Mine i kēia manawa i pani ʻia ma Western Australia, i hana ʻia i ka wā o ka haki ʻana o kahi supercontinent i kapa ʻia ʻo Nuna, e like me kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Communications. ʻO ke alakaʻi kumu o ka noiʻi, ʻo Kauka Hugo Olierook, a me kāna hui i hoʻohana i ka ʻenehana laser kiʻekiʻe a hiki i kēia lā i ka mine ma 1.3 biliona makahiki, ʻoi aku ka 100 miliona mau makahiki ma mua o ka manaʻoʻiʻo mua.

Wahi a Olierook, aia ka lua ma kahi i hui ai ka ʻāina ʻo Kimberley a me ke koena o ka ʻĀkau o Australia i ka wā i hala. ʻO ke kuʻi ʻana i hana ʻia ai he "ʻeha" i loko o ka ʻōpala o ka Honua, kahi i hiki ai i ka pelemaka a me nā daimana ʻulaʻula ke hiki i ka ʻili. ʻO ka hui pū ʻana o ke kalapona hohonu, ka hui ʻana o ka ʻāina, a me ka hoʻolōʻihi ʻana i hoʻokumu ʻia ai ka nui o nā daimana ʻulaʻula.

ʻOiai ʻo Argyle Diamond Mine ke kumu nui loa o nā daimana ʻulaʻula maoli, ʻōlelo ʻo Olierook e loaʻa paha nā waihona daimana like ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua, me Australia. Hiki ke ʻike ʻole ʻia kēia mau waihona, no ka mea, uhi pinepine ʻia e ke one a me ka lepo.

ʻO nā daimana ʻulaʻula i makemake nui ʻia a i ʻimi ʻia ma muli o ko lākou laha a me ke kala ʻokoʻa. ʻO ka Argyle Diamond Mine ka mea i ʻoi aku ma mua o 90% o ka hāʻawi ʻana i nā daimana ʻulaʻula o ka honua. Eia nō naʻe, ʻoiai ka hana ʻana o ka maina, ua kakaʻikahi nā daimana ʻulaʻula, aia ma lalo o 1% o nā daimana koʻikoʻi i hana ʻia i kēlā me kēia makahiki.

Hōʻike ka ʻike o ka haʻawina i ka hoʻokumu ʻana o nā daimana ʻulaʻula a me nā kaʻina hana honua e pāʻani nei i ka wā o ka haki ʻana o nā supercontinents. Eia nō naʻe, aia nō nā nīnau i pane ʻole ʻia e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o Argyle a me nā hana kikoʻī i loaʻa ai nā daimana i ko lākou kala ʻokoʻa.

I ka hopena, hōʻike ka haʻawina i ka pilina hoihoi ma waena o nā daimana ʻulaʻula a me ka wāwahi kahiko o nā supercontinents. Wehe ia i nā mea e hiki ai ke ʻike i nā waihona daimana like ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua, e hāʻawi ana i nā manawa kūpono no ka ʻimi ʻana i nā daimana ʻulaʻula waiwai.

Source:

