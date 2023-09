ʻO nā daimana ʻulaʻula: wehe ʻana i ke kumu o nā pōhaku makamae a me ka waiwai

Ua ʻike nui nā mea noiʻi Australia mai ke Kulanui ʻo Curtin ma Perth e pili ana i ke kumu o nā daimana ʻulaʻula. ʻO kēia mau mea koʻikoʻi a waiwai nui, i ʻike ʻia no ko lākou kala rosy kamahaʻo, ua ʻike ʻia ua hana ʻia ma mua o 1.3 biliona makahiki i hala aku nei i ka wā o ka haki ʻana o kahi supercontinent mua. ʻO nā daimana ʻulaʻula, nā daimana i hoʻopōʻino maoli ʻia me ka lattice crystal distorted, hāʻawi i kahi nani kūʻokoʻa i hiki mai ma ke kumu kūʻai.

ʻO ka hapa nui o nā daimana ʻulaʻula ma ka honua, ʻoi aku ma mua o 90 pakeneka, ua hele mai ia mai ka mine Argyle i pani ʻia i kēia manawa ma Western Australia. Ma loko o kēlā me kēia kaukani pōhaku makamae, he kakaikahi wale nō nā pōhaku ʻulaʻula i makemake nui ʻia. Ua manaʻo ka hui noiʻi i alakaʻi ʻia e Kauka Hugo Olierook ua hoʻolei ʻia kēia mau daimana i ka ʻili o ka Honua i ka wā o ka make ʻana o Nuna, kekahi o nā supercontinent mua loa. Hōʻike ʻia kēia e paʻa paha i nā hui ʻāina kahiko ʻē aʻe i kēia mau pōhaku nani.

Ua hoʻokumu ʻia nā daimana Argyle ma lalo o ka honua kokoke i nā aʻa ʻāina paʻa. I ka hui ʻana o nā ʻāina e hoʻokumu i Nuna, ʻo ke kaomi i hana ʻia ma kahi kokoke i ka ʻaoʻao komohana komohana o Australia i hoʻololi i nā kala i hoʻololi ʻia. ʻO nā noiʻi i alakaʻi ʻia e Kauka Robert Pidgeon a me kāna hui i ka hopena o nā makahiki 1980 i manaʻo ʻia ʻo ka pele i lawe mai i nā daimana i ka ʻili ma kahi o 1.2 biliona makahiki aku nei. Eia naʻe, ua nīnau ʻia ka pololei o kēia manaʻo ma muli o nā hoʻololi ʻana i hana ʻia e kekahi loko kahiko.

Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana laser beam kiʻekiʻe, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i kahi kuhi pololei loa o ka makahiki o nā pōhaku Argyle. Ua hōʻike ʻia kā lākou hōʻike ʻana ua hiki mai ka pele ma kahi o 1.3 biliona makahiki aku nei, e kūlike me ka manawa o ka nahā ʻana o Nuna. Ua maʻalahi ka neʻe ʻana o ka pelemaka waiwai daimana i ka ili o ka ʻemi ʻana o ka ʻaoʻao ʻāina.

ʻAʻole he manaʻo hou ka loulou ma waena o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻāina a me ka hoʻokumu ʻana i ke daimana, akā e hoʻomau mau nei i ke kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa. Hāʻawi ka haʻawina hou i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ke ʻano o ka haʻihaʻi ʻana o ka supercontinent e hiki ai ke hoʻoulu i nā hū daimana. Eia nō naʻe, aia nā nīnau i pane ʻole ʻia e pili ana i ka nui o ke kalapona e pono ai no ke kūkulu ʻana i nā daimana Argyle.

He hana koʻikoʻi kēia noiʻi i ka wehe ʻana i ke kaʻina hana paʻakikī i alakaʻi ʻia i ka hana ʻana i nā daimana ʻulaʻula kūikawā a waiwai nui o Argyle. Pono nā haʻawina hou e hāʻawi i ka ʻike piha o kēia ʻōnaehana kahiko. E like me nā hiʻohiʻona he nui o ke ʻano, ʻoiaʻiʻo e hoʻomau ʻia nā haʻalulu.

