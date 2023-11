Hōʻike ʻia ke Kiʻiʻoniʻoni Kamahaʻo i hopu ʻia e ka Pilot i kahi hiʻohiʻona nani o nā kukui ʻĀkau

ʻO ka manawa pinepine, ʻike nā mea hoʻohana i nā wikiō i haʻalele iā lākou. I kēia mau lā, ua hoʻolaha ʻia kahi wikiō weliweli ma ka pūnaewele, e hōʻike ana i kahi hiʻohiʻona nani loa e like me kahi ʻāpana paradaiso. ʻO nā kiʻi paʻi kiʻi, i hopu ʻia e kahi pailaka, hāʻawi i kahi ʻike o kahi mea kupanaha maoli e haʻalele iā ʻoe i ka makemake hou.

ʻO ke wikiō, i hōʻike ʻia ma Instagram e ka mea hoʻokele i kapa ʻia ʻo Thomas, lawe i nā mea nānā i loko o kahi honua o nā pale waihoʻoluʻu wale nō e hiki ke hana. Me ka ʻoi aku o 600,000 mau manaʻo a me 48,000 makemake, ʻike ʻia ua ʻike ʻia kēia hiʻohiʻona hoihoi i nā poʻe mai ka honua holoʻokoʻa.

ʻO Thomas, ka mea nāna i kākau i ka ʻike me kāna kamera, ua wehewehe ʻo ia i ke ʻano kupaianaha ʻo ia ka Aurora Borealis nani loa (Northern Lights) āna i ʻike ai. Hula nā pale ʻōmaʻomaʻo a me ka ʻulaʻula i ka lewa, e hana ana i kahi hiʻohiʻona hoʻonani. Ua ʻike ʻia kēia ʻike makaʻu ʻole mai Netherlands mai.

Ua wikiwiki ka poʻe nānā i ka pane, e hōʻike ana i ko lākou kāhāhā a me ka hoihoi. Ua noʻonoʻo kekahi mea hoʻohana inā hiki ke lele i loko o ka Northern Lights. Ua pane ʻo Thomas me ka hōʻoluʻolu ʻaʻole he pōʻino a palekana loa ia. ʻO kekahi mea nānā i ka nani i hōʻike ʻia i loko o ke wikiō, me ka ʻae ʻana he mea paʻakikī ke nānā aku i ka lele ʻana ma waena o kēlā ʻano hiʻohiʻona. Ua ʻōlelo hoʻohenehene ke kolu o ka mea hoʻohana, "E ka hoa, ʻoi aku ka maikaʻi o kāu ʻike keʻena ma mua o kaʻu."

ʻO ka Northern Lights, ka mea i kapa ʻia ʻo Aurora Borealis, kahi mea kūlohelohe i kaulana no kona hōʻike ʻana i nā kukui. Ua pohihihi keia hana kilokilo lani i na kanaka epekema no na keneturia, me kona kumu maoli i koe e paakiki. Manaʻo ʻia ʻo ka Northern Lights ka hopena o nā hawewe electromagnetic ikaika i ka wā o nā ʻino geomagnetic, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona kupaianaha no nā poʻe āpau e pōmaikaʻi i ka ʻike ʻana.

No laila, e hoʻokuʻu iā ʻoe i ke kilokilo o kēia wikiō kamahaʻo i ke ao hoʻohiwahiwa o ka Northern Lights, kahi i ʻike ʻole ʻia ai ka nani o ke ʻano.

NPP:

Nīnau: He aha nā kukui ʻĀkau?

A: ʻO nā kukui ʻĀkau, ʻike ʻia hoʻi ʻo Aurora Borealis, kahi hōʻike kukui kūlohelohe e kū ana ma nā ʻāpana polar o ka Honua.

Nīnau: He aha ke kumu o ka Northern Lights?

A: Hoʻokumu ʻia nā kukui ʻĀkau e nā nalu electromagnetic ikaika i ka wā o nā ʻino geomagnetic.

Nīnau: He palekana paha ke lele i loko o ka Northern Lights?

A: ʻAe, ʻo ka lele ʻana i loko o ka Northern Lights he palekana a ʻaʻole hoʻopilikia.

Nīnau: Ma hea i hopu ʻia ai ke wikiō o ka Northern Lights?

A: Ua kiʻi ʻia ke wikiō e kahi pailaka a ua manaʻo ʻia ua paʻi ʻia ma Netherlands.