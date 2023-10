Ua wehe ka Smithsonian i nā ʻāpana o Asteroid Bennu ma ke ʻano he puka makani i ke ao holoʻokoʻa

Ma hope o ka huakaʻi epic i 200 miliona mau mile ma ka lewa, ua hoʻopuka maikaʻi ka mokulele OSIRIS-REx i nā ʻāpana o Bennu asteroid i ka Honua i ka hopena o Kepakemapa. Na ka Smithsonian's National Museum of Natural History e hōʻike i kēia mau hiʻohiʻona makamae, e hāʻawi ana i kahi manawa kūʻokoʻa no nā malihini e ʻike i nā mea kupanaha o ka honua ma kahi kokoke.

E mālama ʻia ka hōʻike ʻana i ka lehulehu ma ka Pōʻalima, Nowemapa 3, ma ka hale hōʻikeʻike ʻo Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals meteorite hale kiʻi ma Wakinekona, DC. , e hāʻawi ana i kahi ʻike i ka moʻolelo kahiko o kā mākou ʻōnaehana solar.

E hele pū ana me nā ʻāpana asteroid nā hiʻohiʻona nui o ka mokulele OSIRIS-Rex, mahalo ʻia e Lockheed Martin, a me ka rocket Atlas V 411 i lawe i ka mokulele, ma ka hōʻaiʻē mai United Launch Alliance. Ke manaʻo nei kēia hōʻike piha e hoʻolulu i ka poʻe malihini i nā mea paʻakikī o ka mākaʻikaʻi lewa.

Ua hōʻike ʻo Curator of meteorites, ʻo Tim McCoy, ka mea i komo i ka misionari OSIRIS-REx, i kona hauʻoli no kēia hōʻikeʻike honua: "ʻO kēia hōʻikeʻike ko mākou manawa mua e kaʻana like i kēia huakaʻi kupaianaha me ka lehulehu."

ʻO Bennu, kahi asteroid liʻiliʻi kokoke i ka Honua, ua hoʻopio i ka poʻe ʻepekema ma muli o kona hiki ke hoʻopili i kahi asteroid waiwai nui ka carbon i noho mau piliona makahiki i hala. ʻO kona kokoke i ka Honua i kēlā me kēia makahiki ʻeono i hoʻopiʻi i ka hoihoi o NASA, e alakaʻi ana i ka misionari OSIRIS-Rex. I ʻOkakopa 2020, ua pae maikaʻi ka mokulele mokulele ma ka ʻili o Bennu a hōʻiliʻili i kahi laʻana pōhaku.

ʻOiai ua loaʻa i ka misionari nā pilikia liʻiliʻi, ua hiki i ka hui hoʻolaʻa ke unuhi i ka nui o ka lepo a me ka pōhaku mai ke poʻo o TAGSAM, i pilikia me nā mea hoʻopaʻa. Ua ʻoi aku kēia mau laʻana ma mua o ka pahuhopu mua o NASA e hōʻiliʻili i 60 grams o ka ʻōpala, me ka helu o kēia manawa he 2.48 auneke (70.3 grams).

Ua hōʻike mua ʻia ka nānā ʻana o ka laʻana i ka nui o nā molekala kalapona a me ka wai, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu mua ʻana o ka honua. Ua hoʻokūpaʻa ʻo Tim McCoy i ke koʻikoʻi o kēia mau ʻike, me ka ʻōlelo ʻana, "ua paʻa nā laʻana o Bennu i ka ʻōlelo hoʻohiki e haʻi mai iā mākou e pili ana i ka wai a me nā mea ola ma mua o ka hiki ʻana mai o ke ola e hana i kā mākou honua kūʻokoʻa."

E ʻoluʻolu e kipa aku i ka Hale Hōʻikeʻike Kūlohelohe o Smithsonian e ʻike i kēia hōʻike kupaianaha e hoʻopili ana i ka ʻokoʻa ma waena o ke kanaka a me ka ākea ākea o ke ao holoʻokoʻa.

NPP

