ʻO ke alo hou ʻē aʻe o ka hoʻopaʻapaʻa: kahi hoʻololi i ka ʻike

I ka makahiki 1935, ua hoʻopaʻapaʻa ikaika ʻo Albert Einstein lāua ʻo Erwin Schrödinger e pili ana i ke ʻano o ka ʻoiaʻiʻo a me ka manaʻo o ka entanglement. ʻOiai ua manaʻoʻiʻo ʻo Einstein i ka loina o ka wahi, ua ʻike ʻo Schrödinger i ke ʻano ʻano ʻē o ka entanglement, kahi i hui pū ʻia ai nā waiwai o nā ʻāpana ʻelua me ka nānā ʻole i ko lākou mamao. Ua ʻike ʻia kēia e hōʻole i ka manaʻo o Einstein ʻaʻole hiki i ka mana ke holo wikiwiki ma mua o ka māmā. Eia naʻe, ua hoʻomaopopo ka poʻe physicists ʻaʻohe mana mamao o ka entanglement a hiki ke hāʻawi wale i ka ʻike o ka hopena o kahi ana.

I kēia mau lā, ua hana nā mea noiʻi i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka entanglement. Ke hoʻopili ʻia nā ʻāpana, hoʻolaha maoli ka entanglement ma waena o kahi pūʻulu o nā ʻāpana, e hana ana i kahi pūnaewele paʻakikī o nā mea hiki ʻole. Eia nō naʻe, inā e ana pinepine ʻia nā ʻāpana, ua luku ʻia ka entanglement, e pale ana i ka hoʻokumu ʻana o ka pūnaewele. ʻO kēia hoʻololi ʻana ma waena o ka pūnaewele a ʻaʻohe mokuʻāina pūnaewele e hōʻike ana i kahi loli i ke ʻano o ka ʻike a ua hoʻohālikelike ʻia me kahi hoʻololi ʻana o ka ʻike.

No ka nānā ʻana i kēia hoʻololi ʻana i ka hana, ua hana ʻekolu o nā hui i nā hoʻokolohua meta me ka hoʻohana ʻana i nā kamepiula quantum e ana i ke ʻano o ke ana ʻana iā lākou iho i ka kahe o ka ʻike. Ua hōʻoia lākou e hiki ke hoʻokō i kahi kaulike maʻalahi ma waena o ka entanglement a me ke ana. Ua hoʻāla kēia ʻike i ka nalu o ka noiʻi ʻana i nā noi kūpono o ka entanglement a me ke ana.

Ua hoʻomaka kekahi hui i hāʻule i kēia hoʻololi hoʻopili ʻana ma luna o kahi kamaʻilio e pili ana i kahi nīnau kumu e pili ana i ka hoʻopili ʻana i ka pudding toffee sticky. Ua hoʻonui ka poʻe noiʻi i ka manaʻo o ka entanglement mai kahi pālua o nā ʻāpana i kahi kaulahao o nā ʻāpana a ʻimi i ke ʻano o ke ana ʻana i ka entropy entanglement, e helu ana i ka nui o ka ʻike nonlocal i mālama ʻia ma waena o nā ʻāpana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia noiʻi i ka mālamalama hou e pili ana i ka ʻano paʻakikī o ka entanglement a me kona pilina me ka ʻike. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia ʻano, ʻaʻole ia e hoʻonui i ko mākou ʻike o ka quantum mechanics akā hiki ke alakaʻi i nā noi kipi i ka ʻenehana ʻike.

Sources:

– ʻatikala kumu: [E hoʻokomo i ke poʻo inoa ma aneʻi]

- Ka wehewehe ʻana o ka hoʻopili ʻana: Phys.org

- Ka wehewehe ʻana o ka hoʻololi pae: ScienceDirect