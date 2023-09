Ke 'imi 'ana i ke ao 'ē o ka ho'opa'a 'ana: he ho'ololi i ka 'ike

I ka makahiki 1935, ua hoʻopaʻapaʻa ʻo Albert Einstein lāua ʻo Erwin Schrödinger i ke ʻano o ka ʻoiaʻiʻo. Ua manaʻoʻiʻo ʻo Einstein i ke kumumanaʻo o ke kamaʻāina, kahi i ʻōlelo ʻia ʻaʻole hiki i kahi hanana ma kahi wahi ke hoʻopilikia koke i kahi wahi mamao. ʻO Schrödinger, ma kekahi ʻaoʻao, ua ʻike ʻo ia i ka entanglement, kahi ʻano i loko o ka quantum mechanics kahi i hoʻopili ʻia ai nā ʻāpana ʻelua a hui pū ko lākou hopena.

ʻOiai ua ʻike ʻo Einstein i ka hoʻopaʻapaʻa ʻana a ua hoʻopaʻapaʻa ʻo ia i hōʻino i kona manaʻo no ke kamaʻāina, ua ʻokoʻa ka hoʻomaopopo ʻana o nā physicists i kēia lā. Ua ʻike lākou i kēia manawa ʻaʻohe mana mamao a i ʻole ka mana e lawe mai i kahi hopena kikoʻī ma kahi mamao. Akā, hiki iā ia ke puʻunaue wale i ka ʻike o ia hopena. Ua lilo nā hoʻokolohua entanglement i mea maʻamau i nā makahiki i hala iho nei, a ua lanakila lākou i ka Nobel Prize.

Akā ʻoi aku ka nui o ka entanglement ma mua o nā ʻāpana pālua. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou e hiki ke laha ka entanglement ma waena o nā pūʻulu o nā ʻāpana, e hoʻokumu i kahi pūnaewele paʻakikī o nā contingencies. Hiki ke hoʻopau ʻia kēia pūnaewele e nā ana pinepine ʻana, e hoʻopau ʻia ka entanglement a pale i ka hana ʻana o ka pūnaewele. Ua kapa ʻia ka physicists i kēia hoʻololi ʻana mai ka mokuʻāina pūnaewele i ka mokuʻāina ʻole pūnaewele ma ke ʻano he hoʻololi ʻana i ka ʻike.

No ka hoʻomaopopo hou ʻana i kēia hoʻololi ʻana, ua hana kekahi mau hui physicists i nā hoʻokolohua meta me ka hoʻohana ʻana i nā kamepiula quantum. Ua manaʻo kēia mau hoʻokolohua e ana i ke ʻano o ke ana ʻana iā lākou iho i ke kahe o ka ʻike. Ua hoʻokūpaʻa ʻia ke kaulike maʻalahi ma waena o ka entanglement a me ke ana, e hoʻāla ana i ka noiʻi hou ʻana i ka hiki ke hoʻopili a me ke ana ʻana.

Ua hāʻule kekahi hui i ka hoʻololi ʻana i ka wā e kamaʻilio ai ma luna o ka pudding toffee sticky. Ke kūkākūkā nei nā physicists ʻo Brian Skinner lāua ʻo Adam Nahum i ka pilina ma waena o ka hoʻopili ʻana a me ka ʻike. Ua ʻike lākou e hiki ke hoʻemi i ka naʻaupō e pili ana i ke ʻano o nā ʻāpana ʻē aʻe. ʻO ka nui o ke ana e hōʻemi ai i ka naʻaupō i ʻike ʻia ʻo ka entropy entanglement, i ana ʻia i nā bits.

Ua hoʻonui ʻo Skinner lāua ʻo Nahum i kēia manaʻo i kahi kaulahao o nā ʻāpana, kahi e lele ai ka entanglement mai kekahi ʻāpana a i kekahi. Ua ʻike lākou e hiki i ka entropy entanglement ke hāʻawi i ka ʻike i ka hoʻopili piha ʻana o ke kaulahao. Ma ka hoʻololi ʻana i ka manawa o nā ana, ʻike lākou i ka neʻe ʻana o ka pae mai ka mokuʻāina pūnaewele i ka mokuʻāina ʻole pūnaewele.

Hōʻike kēia noiʻi i ka paʻakikī a me ka hiki ke hoʻopili i ka honua o ka quantum mechanics. Hōʻike ia e hiki ke hoʻopili ʻia ma mua o nā ʻāpana pālua a loaʻa i nā hopena lōʻihi no ka puʻunaue a me ke ʻano o ka ʻike.

Nā wehewehena:

- Hoʻopili: Ma ka quantum mechanics, ʻo ka entanglement kahi mea e hoʻopili ʻia ai nā ʻāpana ʻelua a hui pū ko lākou hopena.

- Kaulana: ʻO ka loina o ka ʻāina ʻōlelo ʻaʻole hiki i kahi hanana ma kahi wahi ke hoʻopilikia koke i kahi wahi mamao.

– Ka Hoʻololi Māhele: Ma ka physics, pili ka hoʻololi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke kūlana o ka mea, e like me ka wai a i ka paʻa.

- Entropy Entanglement: Hoʻohālikelike ka entropy entanglement i ka hoʻopili ʻana ma waena o nā mea ʻelua a i ʻole ka nui o ka ʻike e pili ana i kekahi mea i mālama ʻole ʻia i loko o kekahi.

