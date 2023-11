Ke hana nei ʻo NASA e hoʻoponopono i ka pilikia Heat Shield ma mua o ka Mikiona Crewed

Ke kū nei ʻo NASA i kahi paʻakikī me ka pale wela o kāna mokulele ʻo Orion, pono e hoʻoholo ʻia ma mua o ka holo maluhia ʻana o kahi hui. Manaʻo ka ʻoihana kikowaena e lawe i kekahi mau mahina e aʻo piha ai i ka hana o ka pale wela a loaʻa kahi hopena, e like me ka Jim Free, luna hoʻomalu no ka NASA's Exploration Systems Development Mission Directorate.

I ka wā o ke komo hou ʻana o ka mokulele ʻo Orion i hoʻokuʻu ʻole ʻia i kāna huakaʻi mua, ua ʻike ʻia ka hana i manaʻo ʻole ʻia mai ka pale wela. ʻOi aku ka nui o nā mea ablative ma ka pale i hele mai ma mua o ka mea i manaʻo ʻia, e hopohopo nei no ka palekana o nā mikiona o ka wā e hiki mai ana. Ua hoʻomaka ʻo NASA i kahi hoʻokolokolo e hoʻomaopopo maikaʻi i kēia pilikia a ke hoʻolālā nei e hāʻawi i kahi "hoʻoholo kumu kumu kumu" ma ka hopena o ka punawai e hiki mai ana.

I kēia manawa, ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA i ka mokulele no ka mikiona Artemis 2, i hoʻolālā ʻia no ka hoʻomaka ʻana i Nowemapa 2024 me kahi hui ma luna o ka moku. He kuleana koʻikoʻi ka pale wela i ka pale ʻana i nā astronauts mai nā wela wela i ka wā e komo hou ai i ka lewa o ka Honua. Inā pono, ua wehe ʻo NASA i ka hoʻololi ʻana i nā ʻāpana pale wela a i ʻole ka wehe ʻana i kekahi holomua ʻenehana ma ka mokulele e hoʻoponopono i ka pilikia.

Ua hoʻoikaika ka poʻe holo moku no ka mikiona Artemis 2 i ka mea nui o ka hōʻoia ʻana i ka mākaukau a me ka palekana o ka mokulele ma mua o ka hoʻomaka ʻana. Ua ʻōlelo ʻo Reid Wiseman, ka luna mikiona o NASA, ʻaʻole lākou e holo ma luna o Orion a hiki i ko lākou hilinaʻi ʻana i kona mākaukau.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka hopena i ka lā hoʻomaka o Artemis 2, hoʻomau ka NASA i ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia pale wela e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana o kāna mau huakaʻi holo.