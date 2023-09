ʻO ka hoʻokolohua Oxygen mua ma Mars i hoʻopau maikaʻi ʻia, e wehe ana i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka wā e hiki mai ana

Ua hoʻokō pono ka Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), kahi mea nui microwave ma luna o ka Perseverance rover, i kāna hana o ka hana ʻana i ka oxygen ma Mars. ʻO ka hoʻokolohua, i hoʻomaka ma mua o ʻelua mau makahiki i hala aku nei, ua ʻoi aku ma mua o nā pahuhopu mua o NASA ma o ka hoʻoulu ʻana i 122 grams o ka oxygen ma o ka hoʻololi ʻana i ka lewa carbon dioxide-waiwai o Mars i oxygen hanu.

I ka wā o kāna hana kiʻekiʻe, ua hiki iā MOXIE ke hana i 12 grams o ka oxygen i kēlā me kēia hola ma 98% maʻemaʻe, ʻelua ʻelua o ka pahuhopu i hoʻonohonoho ʻia e NASA. Hoʻohana ʻia ka hoʻokolohua no 16 mau kau, e hoʻokō i kāna mau pahuhopu āpau. Ua hōʻike kēia ʻenehana holomua i ka hiki ke hoʻololi i nā kumuwaiwai kūloko i mau huahana pono no nā misionari ʻimi e hiki mai ana.

ʻO ka lewa Martian ka nui o ka carbon dioxide, ʻaʻole hiki ke hanu no ke kanaka. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana i nā molekala kalapona a me ka unuhi ʻana i ka oxygen, hōʻike ʻo MOXIE he hiki ke loaʻa ka oxygen mai ka lewa o Mars. Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ka ea hanu no nā astronauts, hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻenehana e hana i ka rocket propellant, e hōʻemi ana i ka pono e lawe i ka nui o ka oxygen mai ka Honua.

Hōʻike ʻo Pam Melroy, Luna Hoʻokele NASA, i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ma Mars a me ka mahina no nā pahuhopu ʻimi ākea lōʻihi. ʻO ka hana kūleʻa o MOXIE e hoʻokokoke iā mākou i ka loaʻa ʻana o kahi noho paʻa ma ka Red Planet a me ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻoihana lunar ikaika.

ʻO nā haʻawina i aʻo ʻia mai ka hoʻokolohua ʻo MOXIE e hōʻike i ka hoʻomohala ʻana i kahi ʻōnaehana piha piha e loaʻa ana kahi mea hoʻoheheʻe oxygen hiki ke hoʻoheheʻe a mālama i ka oxygen. Hoʻonohonoho kēia milestone i ke kahua no ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻenehana ʻē aʻe ma Mars, e like me nā mea hana a me nā mea noho, no ka holomua ʻana i nā hana ʻimi.

