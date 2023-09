Paʻa ʻo Varda Spacecraft ma Orbit, e kali ana i ka ʻae ʻia e hoʻi i ka honua

ʻO kahi mokulele mokulele nona ka Varda Space Industries, kahi mea hoʻomaka kūikawā i ka hana ʻana i loko o ka lewa, ua ʻoi aku ka lōʻihi o ka orbit ma mua o ka mea i manaʻo ʻia e kali ana i ka ʻae ʻana o ke aupuni e hoʻi i ka Honua me ka hōʻiliʻili o nā mea lāʻau lapaʻau. Ua hoʻokuʻu ʻia ka satelite ma Iune 12 me ka pahuhopu mua o kahi misionari hoʻokahi mahina e hōʻike i ka ʻenehana o ka hui no ka hana ʻana i nā mea kūʻai aku, ʻoi aku ka lāʻau lapaʻau, i loko o kahi capsule hiki ke hoʻihoʻi ʻia i hoʻolālā ʻia e hoʻihoʻi i nā huahana i ka Honua no ka nānā ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ke kālepa.

Eia nō naʻe, ke hoʻopaʻa ʻia nei ka hoʻihoʻi ʻana o ka capsule a Varda ma hope o ka Federal Aviation Administration (FAA) a me ka US Air Force i hōʻole i ka ʻae ʻia no kona pae ʻana ma kahi mamao o Utah. Ua ʻōlelo ka FAA ua hoʻokuʻu ʻo Varda i kāna kaʻa me ka loaʻa ʻole o ka laikini hou a ʻaʻole i hoʻokō i nā koi kānāwai. Ua noi ʻo Varda e noʻonoʻo hou i ka hoʻoholo, e kali nei i kēia manawa. Ua manaʻo ka hui i nā manawa pae i ka hoʻomaka ʻana o Kepakemapa ma ka Utah Test and Training Range akā ua hōʻole ʻia ma muli o nā hopohopo palekana.

Ua hōʻoia ʻo Varda Space Industries i kona kūlana maikaʻi a "maikaʻi ma nā ʻōnaehana āpau." ʻOiai ua hoʻolālā ʻia ka mokulele e noho i ka orbit no hoʻokahi makahiki inā pono, ke hana ikaika nei ka hui me nā hoa aupuni e hoʻihoʻi i ka capsule i ka Honua i ka hikiwawe.

Na ke Keʻena o ka FAA o Commercial Space Operations ke kuleana no ka laikini ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana a me ka hana hou ʻana. Eia nō naʻe, loiloi ka ʻoihana i nā noi no nā laikini hoʻomaka, a he mea hou ka laikini hoʻokomo hou ʻana. Ua laikini ka FAA i nā hoʻolaha pāʻoihana 82 i kēia makahiki, he piʻi nui mai nā makahiki i hala. ʻO ka piʻi nui ʻana o nā hoʻolaha pāʻoihana e alakaʻi nui ʻia e ka piʻi ʻana o SpaceX. Ua noi ka FAA i ke kālā hou e hoʻomau me ka ulu ʻana o ka ʻoihana ʻoihana.

ʻO ka manaʻo nui o ka FAA i ka nānā ʻana i nā noi laikini ʻo ia ka palekana o ka lehulehu, ka pilikia o ka pōʻino waiwai, nā hoʻoweliweli kaiapuni, a me nā hopena palekana aupuni. ʻOiai he mea maʻamau ka FAA e hōʻole pololei i kahi palapala laikini, ʻaʻole maʻamau nā kaʻa komo hou. ʻElua wale nō hui i loaʻa i kahi laikini komo hou FAA a hiki i kēia lā.

Ua kūkākūkā ʻo Varda a me FAA e pili ana i ka hoʻolālā ʻana o ka hui e hoʻihoʻi mau i nā capsule space automated i ka Honua a me kona hopena i ka lele ʻana o ka ea.