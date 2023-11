ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea ʻē aʻe ma o kā lākou hana: ʻO kahi ʻano nui o ka ʻike kanaka me nā hopena no AI

Ke nānā mākou i ka hana a kekahi, e hana wikiwiki ko mākou naʻau e wehewehe i ko lākou manaʻo. ʻO ka noiʻi i mālama ʻia e nā mea noiʻi ʻike ma ke Kulanui ʻo Johns Hopkins ua hoʻomālamalama i ka pehea e hiki ai i nā poʻe ke hoʻomaopopo i ka mea a nā poʻe e hoʻāʻo nei e aʻo ma ka nānā ʻana i kā lākou hana. ʻO kēia haʻawina haʻahaʻa, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Proceedings of the National Academy of Sciences, ua hōʻike i kahi ʻano i nānā ʻole ʻia o ka ʻike kanaka, me nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana artificial intelligence (AI).

ʻAʻole like me ka ʻike ʻana i nā hana pragmatic, e pili ana i ka wānana ʻana i nā hana koke a kekahi, ua kālele ka haʻawina i nā "hana epistemic." Hana ʻia kēia mau hana i ka wā e hoʻāʻo ai kekahi e hōʻiliʻili i ka ʻike a aʻo paha e pili ana i ko lākou puni. ʻOiai ua hōʻike ʻia ka noiʻi mua e hiki i nā kānaka ke ʻike pololei i nā hana pragmatic, ʻaʻole liʻiliʻi ka ʻike e pili ana i ko mākou ʻike a hoʻomaopopo i nā hana epistemic.

Ma ke ʻano o nā hoʻokolohua e pili ana i nā poʻe 500, ua noi nā mea noiʻi i kēlā me kēia kanaka e nānā i nā wikiō o nā poʻe e lūlū i nā pahu. Ua hiki i ka poʻe i komo ke ʻike i nā pahuhopu o ka haʻalulu—e hoʻoholo i ka helu o nā mea i loko o ka pahu a i ʻole e ʻike i ke ʻano o nā mea-i loko o kahi mau kekona. ʻO kēia hiki ke ʻike i ka manaʻo o kekahi kanaka ma o kā lākou mau hana he ʻano intuitive a kupaianaha hoʻi, e hōʻike ana i nā kaʻina hana cognitive paʻakikī a ko mākou naʻau e hana maʻalahi.

Loaʻa kēia mau ʻike i nā hopena ākea no ka hoʻomohala ʻana o AI. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻoholo ʻana o ke kanaka i nā pahuhopu o kekahi ma o nā hana, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻolālā i nā ʻōnaehana AI i mākaukau maikaʻi e launa pū a hoʻomaopopo i ka ʻano kanaka. No ka laʻana, hiki i kahi mea kōkua robot i mana AI ke kālailai i ka hana a ka mea kūʻai aku a wānana i ka mea a lākou e ʻimi nei, e hāʻawi ana i kahi lawelawe pilikino a maikaʻi.

Ma nā haʻawina e hiki mai ana, hoʻolālā ka hui ʻo Johns Hopkins e noiʻi i ka ʻokoʻa ma waena o ka manaʻo epistemic a me ka manaʻo pragmatic. He hoihoi nō hoʻi lākou i ka ʻimi ʻana i ka wā e puka mai ai kēia mau mākau nānā i ka hoʻomohala ʻana o ke kanaka a inā paha e hiki ke kūkulu ʻia nā kumu hoʻohālike e hoʻomaopopo hou i ka pilina ma waena o nā hana kino a me ka manaʻo epistemic.

ʻAʻole wale kēia noiʻi e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ko mākou ʻike ʻana i ka cognition kanaka akā wehe pū kekahi i nā mea hou no ka ʻenehana AI i ka wehewehe pono ʻana i nā hana a me nā manaʻo kanaka. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻike, hiki i nā ʻōnaehana AI i ka wā e hiki mai ana ke lilo i ʻike a akamai i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka pane ʻana i nā pono kanaka a me nā makemake.

FAQs

Nīnau: He aha nā hana pragmatic a me nā hana epistemic?

ʻO nā hana pragmatic e pili ana i nā hana e pili ana i ka wānana i nā hana koke a ke kanaka, ʻoiai e hana ʻia nā hana epistemic i ka wā e hoʻāʻo ai kekahi e hōʻiliʻili i ka ʻike a i ʻole ke aʻo ʻana i kekahi mea e pili ana i kona kaiapuni.

Nīnau: Pehea i hana ai nā mea noiʻi i kā lākou mau hoʻokolohua?

Ua noi nā mea noiʻi i nā poʻe 500 e nānā i nā wikiō kahi e lulu ai kekahi i kahi pahu. Ua hiki i nā poʻe komo ke hoʻoholo inā e hoʻāʻo ana ka mea haʻalulu e ʻike i ka helu o nā mea i loko o ka pahu a i ʻole ke ʻano o nā mea.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia noiʻi no AI?

Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike ʻana o ke kanaka a me ka ʻike ʻana i ka manaʻo o nā poʻe ʻē aʻe ma o nā hana, hiki ke hoʻolālā ʻia nā ʻōnaehana AI e hoʻomaopopo maikaʻi a launa pū me nā ʻano kanaka. No ka laʻana, hiki i kahi mea kōkua robot ke wānana pololei i ka mea a ka mea kūʻai aku e ʻimi nei ma muli o kā lākou hana.