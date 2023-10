E ʻike ʻia ka ʻāpana Lunar Eclipse ma India ma 28-29 ʻOkakopa 2023

Hoʻomaka ʻia kahi ʻāpana mahina ma ka 28-29 ʻOkakopa 2023, me ka hoʻomaka ʻana o ka umbral i nā hola mua o ka lā 29. E ʻike ʻia kēia eclipse mai nā wahi āpau o India ma ke aumoe. Manaʻo ʻia e hoʻomaka ka ʻāpana umbral o ka eclipse ma 01:05 am IST ma ka lā 29 ʻOkakopa a pau ma 02:24 am IST. ʻO ka lōʻihi o ka eclipse ma kahi o 1 hola a me 19 mau minuke, me ka liʻiliʻi o 0.126.

E ʻike ʻia kēia ʻāhinahina mahina ma kekahi mau ʻāpana o ka honua, ʻo ia hoʻi ka Moana Pākīpika Komohana, Australia, ʻAsia, ʻEulopa, ʻApelika, hikina ʻAmelika Hema, ʻākau hikina ʻĀkau o ʻAmelika, ka Moana ʻAkelanika, ka Moana Inia, a me ka Moana Pākīpika Hema.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka hiki ʻana mai o ka lā mahina piha i ka wā e komo ai ka Honua ma waena o ka Lā a me ka mahina, a ua hoʻohālikelike ʻia nā mea ʻekolu. Hoʻomaka ka pōloli mahina holoʻokoʻa i ka wā e hele mai ai ka mahina holoʻokoʻa ma lalo o ka malu o ka Honua, aʻo ka pōloli mahina ʻāpana ke hele mai kahi hapa o ka mahina ma lalo o ka malu o ka Honua.

Ma Inia, ʻo ka pōpō mahina e hiki mai ana ma hope o kēia hanana ʻana ma ka lā 07 Kepakemapa 2025, ʻo ia ka pōloli mahina holoʻokoʻa. ʻO ka pōpō mahina hope loa i ʻike ʻia mai India i hana ʻia ma ka lā 8 Nowemapa 2022, a ʻo ia ka pōpō piha.

Sources:

– Kumu Puna: N/A | ʻAno Puna: N/A