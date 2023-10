ʻEklipse ʻāpana ʻāpana i ka lā 28-29 ʻOkakopa, 2023

Hoʻomaka ʻia ka pōloli mahina hapa, ʻo ia hoʻi ʻo Chandra Grahan, e hana ʻia ma ka lā 28-29 ʻOkakopa, 2023. E hoʻomaka ana ka mahina me ka komo ʻana o ka mahina i ka penumbra ma ke aumoe o ka lā 28 ʻOkakopa, a e hoʻomaka ka umbral phase i ka ka hora mua o ka la 29. E ʻike ʻia kēia hanana lani mai nā wahi a pau o India ma ke aumoe.

Ma muli o ka eclipse mahina, ʻo ka Somnath Mandir a me nā mandirs āpau ma lalo o ka Shri Somnath Trust e hoʻokuʻu i kā lākou hana puja maʻamau i ka lā 28 ʻOkakopa ma hope o ke awakea aarti.

E ʻike ʻia ka eclipse ma kahi ʻāpana ākea e uhi ana i ka Moana Pākīpika Komohana, Australia, Asia, ʻEulopa, ʻApelika, hikina ʻAmelika Hema, ʻākau hikina ʻĀkau o ʻAmelika, ka Moana ʻAkelanika, ka Moana Inia, a me ka Moana Pākīpika Hema.

E hoʻomaka ana ka ʻāpana umbral o ka eclipse ma 01:05 AM IST ma ka lā 29 ʻOkakopa a pau i ka hola 02:24 AM IST. ʻO ka lōʻihi o ka eclipse he 1 hola a me 19 mau minuke, me ka liʻiliʻi liʻiliʻi o 0.126.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia e hiki mai ana ka pōpō mahina aʻe e ʻike ʻia mai India ma 07 Kepakemapa 2025 a ʻo ia ka pōloli mahina holoʻokoʻa. Ua ʻike ʻia ka eclipse mahina ma mua mai India ma ka lā 8 Nowemapa 2022 a ʻo ia ka eclipse piha.

Hana ʻia ka pōloli mahina i ka lā mahina piha i ka wā e hele mai ai ka Honua ma waena o ka Lā a me ka Mahina, a kau like nā mea ʻekolu. Hana ʻia ka pōloli mahina holoʻokoʻa i ka wā e komo ai ka mahina holoʻokoʻa i ka malu o ka honua, aʻo ka pōloli mahina ʻāpana ke hāʻule kekahi hapa o ka mahina ma lalo o ka malu o ka Honua.

