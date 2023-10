ʻEklipse hapa o ka mahina ma ʻOkakopa 28-29, 2023

Hoʻomaka ʻia kahi hanana lani ma ʻOkakopa 28-29, 2023, ʻoiai e manaʻo ʻia e hiki mai kahi ʻāpana o ka mahina. Hana ʻia kēia hanana, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka mahina ʻo penumbral, i ka wā e kū ai ka lā, ka honua, a me ka mahina i ke ʻano e hoʻolulu ai ka honua i ke aka i ka mahina, e ʻike ʻia ana ka pōʻeleʻele.

I loko o kēia pōʻeleʻele, uhi ʻia kekahi hapa o ka mahina e ka malu o ka honua, a ʻo ia ka hopena o ka emi ʻana o kona mālamalama maʻamau. He mea nui e hoʻomaopopo he ʻokoʻa kēia ʻano o ka pō o ka mahina mai ka pōlohelohe holoʻokoʻa, kahi i uhi paʻa ʻia ka mahina e ke aka o ka honua.

Manaʻo ʻia ka ʻāhinahina hapa o ka mahina ma kahi lōʻihi o kekahi mau hola, me ka ʻike kiʻekiʻe i ke ahiahi a i ke kakahiaka nui paha ma muli o ke kaona manawa o ka ʻāina. Ma Inia, hoʻomaka ka pō o ʻOkakopa 28 a hoʻomau i ke kakahiaka nui o ʻOkakopa 29.

E loaʻa i ka poʻe mākaʻikaʻi ma India ka manawa e ʻike i ka nalowale ʻana o ka mālamalama o ka mahina i kona komo ʻana i ka malu o ka honua. He mea hoʻomanaʻo kēia hanana i nā hanana lani kupaianaha e kū nei i ko kākou ao a hāʻawi i kahi manawa kūʻokoʻa no ka poʻe hōkū a me ka poʻe ʻoliʻoli hōkū e nānā a mahalo i nā mea kupanaha o kā mākou ʻōnaehana solar.

He mea nui e mālama pono i ka wā e nānā ana i ka eclipse e pale aku i kou mau maka mai nā kukuna pololei o ka lā. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā aniani eclipse lā a i ʻole nā ​​kānana lā i ʻae ʻia e pale aku i nā pōʻino i kou maka.

No laila e kaha i kāu mau kalena no ka hopena pule o ʻOkakopa 28-29, 2023, a e hoʻokaʻawale i ka manawa e ʻike i ka nani hoʻohiwahiwa o kahi ʻāhinahina hapa o ka mahina. He manawa kūpono ia e hoʻopili ai me ke ao kūlohelohe a kahaha i nā mea kupanaha weliweli a ko kākou ao holoʻokoʻa e hāʻawi ai.

