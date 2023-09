ʻIke ʻia ʻo Parker Solar Probe o NASA i ka hoʻokuke ʻana i ka Coronal Mass Ejection

By

Ua lele koke aku nei ka Parker Solar Probe o NASA ma kahi coronal mass ejection (CME) ikaika kokoke i ka Lā, e hāʻawi ana i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka pili ʻana o ka plasma o ka Lā me ka lepo interplanetary. ʻO kēia CME kekahi o nā mea ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia. No ka manawa mua, ua ʻike ka probe i ka pilina ma waena o nā CME a me ka lepo interplanetary, e hoʻomālamalama ana i kahi hanana i manaʻo ʻia i ʻelua mau makahiki i hala akā ʻaʻole i ʻike ʻia ma mua.

Ua paʻi ʻia ka ʻikepili o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka probe i ka wā o ka lele ʻana ma The Astrophysical Journal. Ua hoʻoholo nā kānaka ʻepekema e aʻo ana i ka CME ua hoʻomaʻemaʻe ia i ka lepo interplanetary a hiki i kahi mamao o 6 miliona mau mile mai ka Lā. Eia naʻe, ua hoʻopiha koke ʻia ka wahi i hoʻomaʻemaʻe ʻia i ka lepo interplanetary.

ʻO ka Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) kiʻi kiʻi i hāʻawi i ka ʻike o ka CME i ka wā i hele aku ai ka mokulele. I ka hoʻomaka ʻana, ua kiʻi ka pahupaʻikiʻi i kahi hiʻohiʻona maluhia o ka lewa hohonu, akā ua paʻa koke ʻo ia me nā kukui ʻālohilohi i ka wā i hele aku ai nā mea huna.

Ua ʻike nui ʻia ka Parker Solar Probe mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2018. I ka makahiki 2021, ua hoʻopili pololei ʻo ia me ka corona o ka Lā a ua aʻo ʻo ia i ka makani lā. Kapa ʻia ma hope o Eugene Parker, ka mea nāna i manaʻo i ke ola o ka makani lā, ua hoʻopau ka probe i kāna lele ʻeono o Venus i ʻAukake 2022 a e hoʻomau i ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻike hou e pili ana i ka ikaika o ka Lā i kāna huakaʻi e hoʻomau nei.

