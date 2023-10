Nā Manaʻo o nā mākua i ke komo ʻana i ka noiʻi genomic no nā keiki olakino

Ua ʻimi kahi noiʻi hou i nā manaʻo makua i ke komo ʻana o kā lākou keiki olakino i ka noiʻi genomic a me kā lākou mau manaʻolana no ka hoʻi ʻana o nā hopena. Ua manaʻo ka noiʻi e hoʻomaopopo i nā manaʻo o nā mākua e komo ana i kahi pūnaewele noiʻi mālama mua a loaʻa nā keiki olakino. Ua mālama ʻia ke aʻo ʻana i nā nīnauele kelepona semi-structured me 26 mau mākua, e nānā ana i nā transcripts thematically.

ʻEkolu mau kumuhana nui i puka mai mai nā nīnauele. ʻO ke poʻomanaʻo mua he pānaʻi, kahi i hōʻike ai nā mākua i ka makemake no ka loaʻa ʻana o nā hopena lāʻau lapaʻau, hoʻomaka i ka wā kamaliʻi ma ke ʻano he ʻano pānaʻi no ko lākou komo ʻana i ka noiʻi. Ua manaʻo pū lākou e hoʻopili hou ʻia i ka manawa no nā ʻike hou a i ʻole nā ​​mea hou. Ua ʻimi ke kumuhana ʻelua i nā hopena o lalo o ka hoʻāʻo genetic. Ua manaʻolana nā mākua i nā pono lapaʻau e hiki mai ana no kā lākou mau keiki akā ua hopohopo pū kekahi i ka pilikia o ka hoʻokae genetic. Ua makemake lākou e hōʻoia i ke komo ʻana i ka noiʻi genomic ʻaʻohe hopena maikaʻi ʻole no ka wā e hiki mai ana o kā lākou keiki.

ʻO ke kumuhana ʻekolu, ʻo ia ka mana a me ka mana. Ua manaʻo ʻia kekahi mau mākua ma ke komo ʻana i ka noiʻi genomic, no ka mea ua ʻae iā lākou e hana i nā hana pale no kā lākou keiki a me nā ʻohana ʻē aʻe. Ua ʻike lākou he manawa kūpono ia e hoʻoholo ai a hiki ke pale aku i nā pilikia olakino. Eia nō naʻe, ua kānalua nā mākua ʻē aʻe e kaupalena i ka mana kūʻokoʻa o kā lākou keiki ma ke komo ʻana i ka noiʻi e hiki ai ke ʻike i nā kūlana olakino a i ʻole nā ​​genetic predispositions.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻano a me nā manaʻo e hiki ke kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā ala e pili ana i ka poʻe komo i ka noiʻi genomic. Hiki i nā mea noiʻi ke noʻonoʻo i kēia mau pilikia i ka wā e hoʻolālā ai i nā haʻawina e hoʻomaikaʻi i ka hoʻoholo ʻana a me ke komo ʻana o nā mākua me ka hoʻonui ʻana i ka pono o nā hopena. Eia kekahi, ʻo ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia e pili ana i ka hoʻokae genetic a me ka hoʻolaha ʻana i ke kūʻokoʻa i ka hoʻoholo ʻana e hiki ke hoʻonui i ka makemake o nā mākua e komo i ka noiʻi genomic me kā lākou mau keiki olakino.

Sources:

ʻAtikala: ʻAʻole hāʻawi