Hoʻopololei nā Parasites i nā ʻanuʻu e piʻi i nā lau mauʻu, ʻike nā ʻepekema ʻepekema

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ma ke Keʻena o nā mea kanu a me nā ʻepekema ʻepekema o ke Kulanui o Copenhagen i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka lancet ate flukes, kahi ʻano parasite. Loaʻa i kēia mau flukes ka mana kupaianaha e hoʻomalu i nā ʻanuʻu a piʻi i luna a i lalo i nā lau o ka mauʻu, e hoʻonui ana i ka manawa o ka ʻai ʻia e nā holoholona nui aʻe.

Hoʻomaka ka pōʻaiapuni o ke akepaʻa lancet i ka wā e hoʻokuʻu ʻia ai kā lākou mau hua e nā bipi a pau i ka mauʻu. Hoʻokomo nā ʻōpala i kēia mau hua, kahi e ulu ai lākou i loko o nā larvae a hoʻohua ʻia ma ke ʻano asexually. Pane ka snails i ka infestation ma ka hana ʻana i nā cysts a puni nā ilo, a laila e kipaku ʻia e like me nā pōpō slime. Me ka ʻike ʻole iā lākou, ua ʻai nā ʻanuʻu i kēia mau pōpō slime me nā ʻanuʻu ilo.

Ke komo i loko o ka ant, ne'e ka larvae i ka ʻōpū a i ʻole kona lolo. ʻO ka poʻe i hiki i ka lolo ke hoʻomalu, e kauoha i ka ʻanuʻu e piʻi i ka lau mauʻu a paʻa i luna. ʻO kēia ʻano hana e maʻalahi i nā holoholona nui ke komo ʻole i ka ant a me kāna mau parasite. I loko o ka mea hoʻokipa hope, ʻoʻo nā ilo a waiho i nā hua i loko o ke ake o ka mea hoʻokipa, e hoʻopau ana i ka pōʻai.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi e aʻo ana i nā ʻanuʻu maʻi ma nā nahele ʻo Bidstrup o Denmark he koʻikoʻi ke ʻano o ka mahana i ka ʻano o nā ʻano. I nā lā anuanu, noho nā ʻanuʻu ma luna o ka mauʻu, akā i nā lā mahana, ua iho lākou. Hōʻike ʻia kēia ʻike ʻana ka nui o nā ilo i ka hoʻopololei i ka pō a me ke kakahiaka. Hōʻike nā ʻike i ka paʻakikī o ka hana parasite a hōʻike i ka pono no ka noiʻi hou ʻana ma kēia wahi.

ʻOiai kakaʻikahi, hiki i nā kānaka ke loaʻa i ka maʻi e kēia mau parasite. Ma ia mau hihia, hiki i ka ate a me ka bile ke pilikia. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻo ke kanaka ka mea hoʻokipa mua no nā flukes ate lancet.

