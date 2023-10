E hoʻokumu ʻia kahi mea mālama maʻi maʻi hou ma KGMU me ka hui pū ʻana o AIIMS

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Lucknow's King George's Medical University (KGMU) e hoʻokumu i kahi hale mālama mālama trauma pediatric hou i ka laulima me ka All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) kaulana ma Bhopal. ʻO ka pahuhopu nui o kēia keʻena ʻo ia ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike a me ka mālama ʻana i nā hihia trauma pediatric, no ka mea hiki ke paʻakikī i nā keiki ke kamaʻilio maikaʻi i ko lākou mau ʻeha.

ʻO ka Luna Hoʻokele o AIIMS, Bhopal, ʻo Professor Ajai Singh, i hōʻike i ka pono o kahi ala kūikawā i nā hihia trauma pediatric ma muli o ke ʻano kūʻokoʻa o kēia mau ʻeha. ʻAʻole like me nā mākua hiki ke hāʻawi i ka ʻike kikoʻī, paʻakikī paha nā keiki e haʻi i ko lākou ʻeha a me kahi o ko lākou ʻeha. Ua ʻōlelo ʻo Polofesa Singh, "E hoʻomau paha ke keiki e uē a hiki i ka manawa e loaʻa ai ka hōʻoluʻolu." ʻO ka hopena, lilo ka ʻike pololei a me ka mālama wikiwiki ʻana i kēia mau hihia.

No ka hōʻoia ʻana i ka kūleʻa o kēia hana, e kipa aku nā kauka noho mai KGMU i AIIMS, Bhopal e loaʻa ka ʻike i ka mālama ʻana i nā pilikia ulia pōpilikia pediatric. Ma ka nānā ʻana i nā kuʻuna a me nā kaʻina hana i hoʻokō ʻia ma AIIMS, e hiki iā lākou ke aʻo i nā hoʻolālā kūpono e hiki ke hoʻokomo ʻia i ka hoʻomohala ʻana i ka hale mālama trauma pediatric ma KGMU.

ʻO kēia hoʻoikaika like ʻana ma waena o KGMU a me AIIMS, hōʻike ʻo Bhopal i ke koʻikoʻi o ka māhele ʻike a me ke koʻikoʻi o ka mālama kūikawā i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kūʻokoʻa e kū nei i nā hihia trauma pediatric. Ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mana diagnostic a me nā hopena lapaʻau, ʻaʻohe kānalua ka hopena maikaʻi o kēia keʻena i ka hāʻawi ʻana i ka pono o nā keiki e pono ai ka mālama trauma.

FAQs

1. He aha ke kumu o ke kūkulu ʻia ʻana o ka hale mālama trauma pediatric ma KGMU?

ʻO ke kumu o kēia keʻena e hoʻonui i ka hōʻailona a me ka mālama ʻana i nā hihia trauma pediatric ma o ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia e kū nei i ka kamaʻilio maikaʻi ʻana i nā ʻeha i ʻike ʻia e nā keiki.

2. No ke aha e pono ai ka mālama kūikawā no nā hihia trauma pediatric?

Pono ka mālama kūikawā no nā hihia trauma pediatric ma muli o nā pilikia kūʻokoʻa i hoʻopuka ʻia e ka hiki ʻole o nā keiki ke haʻi i ko lākou ʻeha a ʻike i kahi kikoʻī o ko lākou mau ʻeha.

3. Pehea e hui pū ai ʻo KGMU me AIIMS, Bhopal e hoʻomohala i ka hale?

E kipa nā kauka noho mai KGMU i AIIMS, Bhopal e aʻo i nā hoʻolālā kūpono a me nā kaʻina hana no ka mālama ʻana i nā pilikia ulia pōpilikia pediatric. E hoʻohana ʻia kēia ʻike i ka hoʻomohala ʻana i ka hale mālama trauma pediatric ma KGMU.

(Kumu: Hindustan Times)