Ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o ka lua ozone a me kona hopena i ke aniau

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e kahi haumāna PhD ma ke Kulanui o Otago e hōʻike ana i kahi ʻano pili i ka nui a me ka hohonu o ka lua ozone. Ua ʻike ʻo Hannah Kessenich, ka mea noiʻi ma hope o ke aʻo ʻana, ua piʻi ka nui o ka lua ozone i nā makahiki i hala. Kū'ē i ka manaʻo nui, ʻaʻole hiki ke hoʻopili wale ʻia kēia piʻi ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā CFC (chlorofluorocarbons).

ʻO ka noiʻi a Kessenich, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo hanohano Nature Communications, e kālailai i nā hoʻololi o kēlā me kēia mahina a me kēlā me kēia lā i nā pae ozone i loko o ka puka ozone Antarctic mai 2004 a i 2022. ʻAʻole i manaʻo ʻia, ʻike ʻia ka haʻawina ua nui a hohonu ka ozone i nā makahiki i hala. ka manaʻo ua hoʻoholo ʻia ka pilikia.

ʻO ke kumu o kēia hoʻonui ʻia ʻana o nā lua ozone aia paha i nā pilina paʻakikī e kū ana i loko o ka vortex polar ma luna o Antarctica. Komo ka ea e iho ana mai luna mai i ka polar vortex a hiki i ka lua ozone a puni ʻOkakopa. Hiki paha i kēia komo ʻana o ka ea ke kōkua i nā loli i ʻike ʻia i loko o ka lua ozone.

ʻOiai ua kūleʻa ka Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer i ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o CFCs, manaʻo nā mea noiʻi e pāʻani pū ana nā mea ʻē aʻe i ka hoʻonui ʻana i ka lua ozone. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mīkini paʻakikī i ka wānana ʻana i ka hopena o ka lua ozone i nā ʻano aniau e hiki mai ana.

ʻO ka wānana o kēia manawa, e hoʻihoʻi ʻia ka lua ozone i ka makahiki 2065, akā ʻo kēia lā i manaʻo ʻia e hui pū me nā loli mau o ko mākou aniau. Ke hoʻoikaika nei ʻo Kessenich a me kāna hui e hoʻomaopopo maikaʻi i nā mea hoʻokele ma hope o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka lua ozone, ua ʻike ʻia ʻaʻole hiki ke hoʻopoina ʻia ka hopena i ke ea o ka ʻaoʻao hema.

Pono e hoʻomau i ke aʻo ʻana i ka lua ozone a me kona hopena. Ma ka hoʻonui ʻana i ka ʻike a me ka hoihoi i kēia kumuhana, hiki iā mākou ke hoʻoikaika i ka ʻike hohonu o kona paʻakikī a hana i ka loaʻa ʻana o nā hopena kūpono.

FAQs

He aha ka puka ozone?

ʻO ka lua ozone e pili ana i ka emi nui ʻana o ka mānoanoa o ka papa ozone a me ka neʻe ʻana ma luna o Antarctica i nā manawa kikoʻī, ma mua o ka puna.

He aha ke kumu o ka puka ozone?

Ma mua, ua manaʻo ʻia ʻo chlorofluorocarbons (CFCs) ke kumu nui o ka lua ozone. Eia naʻe, hōʻike ʻia nā noiʻi hou e hiki i nā mea paʻakikī ʻē aʻe i loko o ka polar vortex ma luna o Antarctica ke kōkua pū i kona hoʻonui.

Pehea ka hopena o ka puka ozone i nā ʻano aniau?

Hiki i ka nui a me ka hohonu o ka lua ozone ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no nā ʻano aniau, ʻoi loa ma ka ʻaoʻao hema. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hopena e wānana a hoʻēmi i nā hopena o ke aniau.