ʻO Andromeda, ʻAʻole i manaʻo ʻia: ʻO ka poʻe lanakila o ka Astronomy Photographer of the Year Competition Unveil Stunning Astrophotographs

Ua hoʻolaha ʻia ka poʻe lanakila o ka 15th Astronomy Photographer of the Year, me Marcel Drechsler, Xavier Strottner, a me Yann Sainty e lawe ana i ka makana holoʻokoʻa. ʻO kā lākou kiʻi lanakila, i kapa ʻia ʻo "Andromeda, Unexpected," e hōʻike ana i kahi arc plasma nui e kū kokoke ana i ka Andromeda Galaxy (M31), e hoʻāla ana i ka hui ʻepekema honua ʻoiai ʻo ia ka hale nui loa o kona ʻano kokoke i ko mākou Milky Way.

ʻO ka Andromeda Galaxy, ko mākou hoa pili pili kokoke loa, he kumuhana kaulana i ka astrophotography. Eia naʻe, ʻo ka mea i hoʻokaʻawale i kēia ʻike ʻana, ʻo ia ka nui o ka arc, ma kahi o 1.5 x 0.45 degere, a ʻo kona kokoke, he 1.2 degere wale nō mai ke kikowaena o M31, ma ka hikina hema o ke kino nui o ka galaxy.

Ua kiʻi ʻia kēia kiʻi kupaianaha me ke kelepona ʻo Takahashi FSQ-106EDX4, kahi mauna Sky-Watcher EQ6 Pro, a me kahi pahu pahu ZWO ASI2600MM Pro. Ua hōʻike aku nā mea paʻi kiʻi i ko lākou mahalo no ka makana, me ka haʻi ʻana i ko lākou mahalo no ke kākoʻo a me ka paipai ʻana i loaʻa iā lākou. Ua hoʻomaikaʻi ʻo Judge László Francsics i ke kiʻi no kāna hāʻawi ʻana i nā kiʻi astrophoto.

Ua hāʻawi ʻia ke poʻo inoa ʻo Young Astronomy Photographer of the Year i nā ʻōpio Kina ʻo Runwei Xu lāua ʻo Binyu Wang no kā lāua hui pū ʻana ma "The Running Chicken Nebula." ʻO nā mea lanakila ʻē aʻe ma nā ʻano like ʻole ʻo Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An, a me John White, nona ke kiʻi ʻo "Black Echo" i lanakila i ka makana Annie Maunder no Image Innovation ma o ka nānā ʻana i ke kani o kahi lua ʻeleʻele.

Ua ʻike ʻo Kauka Ed Bloomer, he kilo hōkū ma ka Royal Observatory Greenwich, i nā ʻike maoli i hopu ʻia i ka hoʻokūkū o kēia makahiki. Ua loaʻa ma mua o 4,000 mau mea komo mai 64 mau ʻāina, e hōʻike ana i ka hoihoi honua i ka astrophotography. Ua loaʻa i ka poʻe lanakila ka makana kālā o £10,000, ʻoiai ua ʻike pū ʻia nā poʻe holomua a mahalo nui ʻia.

E hōʻike ʻia nā kiʻi lanakila a pau, a me nā kiʻi i koho ʻia ma ka National Maritime Museum ma Lākana mai Kepakemapa 16. Hāʻawi ka hōʻikeʻike i kahi manawa kūʻokoʻa e mahalo ai i ka nani o ke ao holoʻokoʻa i hopu ʻia e nā astrophotographers akamai mai ka honua holoʻokoʻa.

