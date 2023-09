ʻO kahi hanana pohihihi i hoʻololi i ka Halo ʻeleʻele o kā mākou Galaxy, nā hōʻike haʻawina

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou ʻana i ka nui o nā mea pōʻeleʻele i ʻike ʻole ʻia i hoʻololi nui i ke ʻano o kā mākou galaxy. ʻOiai ua manaʻo mua ka poʻe ʻepekema ʻo ka Milky Way he diski palahalaha me ʻelua mau lima spiral, ʻo nā ana i lawe ʻia i ke kenekulia i hala ua hōʻike ʻia kahi piko i wehewehe ʻole ʻia. Hana ʻia ka warping ma nā palena o ka galaxy, kahi e luʻu ai kekahi mau ʻāina a ʻo nā mea ʻē aʻe e ʻā ana i luna, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona sombrero ʻeha.

ʻO nā hoʻohālikelike kamepiula i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ua wehe paha i ke kumu o kēia ʻano. Hōʻike nā simulation i kahi hanana pohihihi i hoʻopilikia i ka hoʻohālikelike ʻana o ka halo ʻike ʻole o kā mākou galaxy. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Astronomy ma Kepakemapa 14th, hōʻike i nā hōʻike koʻikoʻi e hoʻopuni ʻia ana kā mākou Galaxy i kahi halo ʻeleʻele.

ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi ʻano mea paʻakikī e pili ana i ka 85% o ka nui o ke ao holoʻokoʻa. ʻOiai ʻaʻole pili pono me ka mālamalama a ʻike ʻole ʻia, hiki ke ʻike ʻia kona hopena gravity. ʻO ka mea pōʻeleʻele ke kuleana no ka hoʻolalelale ʻana i nā hōkū i ka wikiwiki ʻē aʻe i ko lākou hoʻokaʻawale ʻana i nā kikowaena galactic, hoʻololi i ka mālamalama hōkū mamao, a me ka hana ʻana i ka halo galactic o ka Milky Way.

ʻO ka galactic halo e pili ana i kahi pōʻai nui o nā hōkū e lana ana e like me nā lau ma luna o ka loko iʻa mea ʻeleʻele, aia ma waho o nā lima spiral o ka Milky Way. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou e hoʻohana ana i ka mokulele Gaia o ka European Space Agency i nā hōkū i loko o ka galactic halo ke kuhi hewa ʻole.

I ka ho'āʻo ʻana e hoʻomaopopo i ka hopena o ka halo hōkū ʻole no ka halo mea ʻeleʻele, ua hoʻohana ka poʻe astronomers i nā hiʻohiʻona kamepiula e hana hou i kahi galaxy ʻōpio e like me ka Milky Way. Aia i loko o ke kŘkohu kekahi halo mea pō'ele'ele i hili 'ia he 25 degere e pili ana i ka diski. Ma hope o ka hoʻohālikelike ʻana i ka galaxy no 5 biliona makahiki, ua ʻike ka poʻe noiʻi ua like kā lākou kumu hoʻohālike me kā mākou galaxy i ka nui.

ʻAʻole maopopo ke kumu o ke kuhi hewa ʻana o ka halo ʻeleʻele. Eia nō naʻe, ʻo nā simulation i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi e hōʻike ana he hopena paha ia o ka hui ʻana nui, hiki ke hoʻopili ʻia kahi galaxy ʻē aʻe e hui pū me mākou. Hiki i kēia hui 'ana ke pi'i i luna ka halo 'ele'ele ma kahi o 50 degere ma mua o ka iho 'ana i kona ki'eki'e he 20-degere.

