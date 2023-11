Nā ʻike hou i ka ulu ʻana o ka microbial i ka lewa: e ʻimi ana i ke kuleana o ka gravity

Ua hui pū nā mea noiʻi ʻelua mai Oregon State University College of Engineering me NASA e ʻimi i ka pilina hoihoi ma waena o ka umekaumaha a me ka ulu ʻana o ka microbial. Ua loaʻa iā Dorthe Wildenschild lāua ʻo Tala Navab-Daneshmand kahi haʻawina $525,000 mai ka National Science Foundation e hana i nā hoʻokolohua ma ka International Space Station (ISS) i mea e nānā ai i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā biofilms i loko o ka lepo a me nā pōhaku.

ʻO nā biofilms, ʻo ia nā pūʻulu o nā microorganism e pili ana i nā ʻili a me kekahi i kekahi, he hana koʻikoʻi ma nā wahi like ʻole o ke aʻo ʻana. Ma ka noiʻi ʻana i ko lākou ulu ʻana i ka media porous, manaʻo ka poʻe noiʻi e loaʻa nā ʻike me nā hopena koʻikoʻi o ke kaiāulu. Hiki i kēia noiʻi ke hoʻoikaika i nā ʻenehana hoʻoponopono wai honua, hoʻomaikaʻi i nā kaʻina hana mālama wai, a hāʻawi i ka ʻike waiwai i ka ʻepekema lepo a me ka mahiʻai. Eia kekahi, pili pū nā biofilms i ka hoʻoheheʻe ʻana o nā mea mīkini a me nā implants olakino.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā microorganisms i nā kūlana microgravity hiki ke hoʻomālamalama i ko lākou hopena i nā ʻōnaehana ʻenehana a me ke olakino kanaka i ka wā o nā mokulele mokulele. Ma ka nānā ʻana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka biofilm i kahi kaiapuni kūʻokoʻa e like me ka ISS, hiki ke loaʻa ka ʻike hou e pili ana i ke ʻano microbial i hoʻololi ʻia ma ka lewa.

Hoʻopili ʻia me nā kiʻi hoʻohiwahiwa, e like me ke kiʻi o kahi loko ma UK e hōʻike ana i ka slime ʻalani ikaika i hopena mai ka oxidation bacteria o ka hao i loko o ka wai lepo, ua wehe kēia noiʻi i nā palena hou i ke aʻo ʻana i ka ulu ʻana o ka microbial. ʻO ka lani polū ʻokoʻa i ʻike ʻia i loko o ka wai e hāʻawi i ke kua i ʻike ʻia i ka slime waihoʻoluʻu, e hoʻomanaʻo ana i ka ʻokoʻa hoihoi o nā biofilms.

Ma ka noiʻi ʻana i nā hopena o ka umekaumaha ma ka hoʻokumu ʻana i ka biofilm, ke hoʻomākaukau nei kēia poʻe ʻepekema i ke ala no ka ʻike ʻana i ka honua e hoʻopōʻino ai i nā ʻano māla ma ka Honua a ma ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ke hoʻomākaukau ʻia nei nā laʻana e Wildenschild a me Navab-Daneshmand no ka hoʻokuʻu ʻana i ka ISS, ke kali nui nei mākou i nā ʻike waiwai a lākou e hāʻawi ai.

-

FAQs

Nīnau: He aha nā biofilms?

A: ʻO Biofilms nā kaiāulu o nā microorganism e pili ana i nā ʻili a hoʻohui ʻia.

Nīnau: Pehea ka pili ʻana o nā biofilms i nā kahua like ʻole?

A: He hopena koʻikoʻi ka biofilms i ka hoʻoponopono ʻana i ka wai o ka lepo, nā ʻano hana mālama wai, ka lepo a me ka ʻepekema mahiʻai. Hāʻawi pū lākou i ka fouling i nā mīkini a me nā mea lapaʻau.

Nīnau: He aha ka hana a ka gravity i ka ulu ʻana o ka microbial?

A: Ke aʻo ʻia nei ka mana o ka ʻumekaumaha i ka hoʻokumu ʻana i ka biofilm no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano microbial ma nā ʻāina ʻelua a me ka microgravity, me nā lele mokulele.

Nīnau: He aha ka pahuhopu o nā hoʻokolohua ma ka ISS?

A: Ke manaʻo nei nā hoʻokolohua e loaʻa nā ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā biofilms i loko o ka lepo momona hapa a me nā pōhaku ma lalo o nā kūlana microgravity.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai kēia noiʻi i ka hui?

A: Loaʻa i kēia noiʻi nā hoʻohana kūpono ma nā kahua o ka hoʻoponopono wai honua, ka mālama wai, a me ka ʻepekema lepo a me ka mahiʻai. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ia i ko mākou ʻike i ka ʻano microbial i ka lewa a me kona hopena i ke olakino kanaka i ka wā o nā misionari lewa.