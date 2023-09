ʻO ka Misiona OSIRIS-REx o NASA i Land Asteroid Sample ma ka Honua

ʻO ka huakaʻi hoʻihoʻi asteroid mua loa o NASA, ʻo OSIRIS-REx, ua hoʻonohonoho ʻia e pae ma ka Honua i ke kakahiaka o ka Lāpule, Kepakemapa 24. ʻO ka capsule liʻiliʻi e loaʻa ana ka mea hoʻohālike asteroid makamae e hoʻopaʻa ʻia ma ka Utah Test and Training Range kokoke i Dugway, ma hope o kahi ka huakaʻi kūleʻa i hōʻiliʻili i ka laʻana mai asteroid Bennu i ʻOkakopa 2020.

Manaʻo ʻia ka pae ʻana i kekahi mau minuke ma mua o 11 am EDT a e hoʻoheheʻe ʻia ma ka NASA Television, e hoʻomaka ana ma 10 am EDT. E hāʻawi pū ʻo NASA i kahi hoʻolaha ʻōlelo Sepania ma X (ma mua o Twitter), Facebook, a me YouTube. E hoʻomau ka uhi a hiki i ka laʻana i kahi lumi maʻemaʻe kokoke i ke kahua pae.

ʻO OSIRIS-REx, he $1 biliona mikiona, ua kōkua nui i ka hopu ʻana i kēia laʻana me ka hoʻohana ʻana i kāna capsule iho. ʻO ka pahuhopu nui o ka misionari ʻo ia ke aʻo ʻana i ke ʻano o ka hana ʻana a me ka ulu ʻana o ka ʻōnaehana solar, a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā laʻana e hiki ai i nā ʻepekema ke nānā pono i nā lā mua o kā mākou ʻōnaehana solar.

Ma hope o ka loaʻa ʻana o ka laʻana, e hoʻomau ʻia nā noiʻi ma ka Honua no nā makahiki e hiki mai ana. I kēia manawa, e hoʻomaka ka mokulele nui i kahi misionari hou ma lalo o ka inoa OSIRIS-APEX. ʻO kāna pahuhopu ke aʻo ʻana i ka Apophis asteroid kokoke i ka Honua, me ka hiki ʻana mai i 2029.

No ka hāʻawi ʻana i ka ʻike hou a me nā mea hou, ua hoʻolālā ʻo NASA i nā hanana like ʻole e pili ana i ka misionari OSIRIS-REx. Hoʻopili kēia i kahi kūlana kūlana ma Kepakemapa 22, kahi kūkā nūhou ma hope o ka pae ʻana ma Kepakemapa 24, a me kahi hālāwai kūkā no ka hōʻike asteroid i hōʻike ʻia ma ʻOkakopa 11.

ʻO ka mikiona OSIRIS-REx kahi mea nui i kā mākou ʻimi ʻana i ka lewa a e kōkua i ka ʻike maikaʻi ʻana i ke kumu a me ka mōʻaukala o kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

– NASA [loulou]

– Space.com [loulou]