- Hana ʻo OSIRIS-REx Probe o NASA i ka hoʻoponopono papa hope ma mua o ka hoʻihoʻi ʻana i ka laʻana Asteroid i ka Honua

Ua hoʻokō maikaʻi ʻo NASA's OSIRIS-REx probe i kāna hana hoʻoponopono trajectory hope loa, e lawe ana iā ia i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hāʻawi ʻana i kāna mea hoʻohālike asteroid i ka Honua ma Kepakemapa 24th. Ua hoʻokō ka ʻimi noiʻi i kahi puhi ʻenekini pōkole i ka lā Lāpule, e hopena i ka loli wikiwiki o 7 iniha (17.8 kenimika) i hoʻokahi minuke. Ua hoʻololi kēia hana i ka pae ʻana o ka pahu hoʻohālike, e neʻe ana i ka hikina ma kahi kokoke i 8 mau mile (12.5 mau kilomita) i loko o ka pae pae i koho mua ʻia ma ke kahua hoʻāʻo a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o Utah.

Ua hahai kēia hana hoʻoponopono i kahi hana koʻikoʻi e hoʻonohonoho ana i ka papa ma ka lā 10 o Kepakemapa, kahi e manaʻo ai e hoʻokuʻu i ka capsule sample ma Sepatemaba 24th ma kahi kiʻekiʻe o 63,000 mile (102,000 km) ma luna o ka Honua. I kēia manawa, aia ma kahi o 1.8 miliona mau mile (2.8 miliona km) ka mamao mai ka Honua a ke neʻe nei i ka wikiwiki ma kahi o 14,000 mph (23,000 kph).

Ua hoʻouna ʻia ka misionari OSIRIS-REx, i hoʻokuʻu ʻia ma Kepakemapa 2016 me kahi kālā o $1 biliona, e aʻo i ka asteroid Bennu kokoke i ka Honua. Ma hope o nā makahiki o ka nānā ʻana, ua hōʻiliʻili maikaʻi ʻo ia ma kahi o 8.8 auneke (250 grams) o nā mea mai ka ʻili o Bennu i ʻOkakopa 2020.

I kona hoʻi ʻana i ka Honua, e hāʻawi ʻia ka laʻana i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston, kahi e mālama ʻia ai a mālama ʻia. E hāʻawi ʻia kekahi o nā mea asteroid i nā ʻepekema ma ka honua holoʻokoʻa e aʻo i ka ʻōnaehana solar mua a me ke kuleana kūpono o nā asteroids waiwai nui e like me Bennu i ka puka ʻana o ke ola ma ka Honua. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ua lawe mai paha kēia mau asteroids i nā pūhui organik, nā mea kūkulu hale pono no ke ola, i ka Honua ma o nā hopena kahiko.

ʻOiai ke poʻo o ka capsule hoʻihoʻi i ka Honua, e hoʻomau ka mokuahi OSIRIS-REx nui i kāna huakaʻi. E neʻe ana ia i kahi asteroid ʻē aʻe e pōʻino, ʻo Apophis, ma kahi misionari lōʻihi i kapa ʻia ʻo OSIRIS-APEX, i hoʻolālā ʻia no 2029.

Sources:

- Hana ʻo OSIRIS-REx Probe o NASA i ka hoʻoponopono papa hope ma mua o ka hoʻihoʻi ʻana i ka laʻana Asteroid i ka Honua