ʻO ka Misiona OSIRIS-REx o NASA e kokoke ana i ka Honua me ka Laʻana Asteroid Makamae

Ke pani nei ka mokulele OSIRIS-REx o NASA ma ka Honua me kāna ukana waiwai o nā mea hoʻohālike asteroid. Ma kahi hana koʻikoʻi, ua hoʻokuʻu ka mokulele i kāna mau mea hoʻokele manaʻo, hoʻoponopono i kona wikiwiki e 0.5 mph e hōʻoia i ka hoʻi maikaʻi ʻana. Inā ʻaʻole kēia hoʻoponopono liʻiliʻi, ua nalo ka ʻimi a me kāna ukana asteroid i ka Honua.

ʻO ka mikiona OSIRIS-REx e pili ana i ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻāpana lepo a me nā ʻiliʻili mai ka asteroid Bennu, e ana ana ma kahi o 1,650 kapuaʻi ka laulā. Ua hōʻiliʻili ka mokulele mokulele ma kahi o 8.8 auneke (250 grams) o nā mea i kona kipa ʻana iā Bennu i ʻOkakopa 2020. E hāʻawi ʻia kēia mau laʻana makamae i ka Honua i loko o kahi capsule ma ke kakahiaka o Kepakemapa 24.

Manaʻo ʻia ka pahu hoʻihoʻi e pae ma kahi ʻāpana i ʻike ʻia he 36 mau mile a 8.5 mau mile ma ka ʻaoʻao hoʻāʻo a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o Utah, ma ke komohana hema o Salt Lake City. ʻO ka pae ʻana ma kahi o 13 mau minuke ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka capsule, me ka mokulele e hahai ana i ka wikiwiki a me ke kihi.

He waiwai nui nā mea ʻepekema asteroid i hōʻiliʻili ʻia i ka honua holoʻokoʻa. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau laʻana, manaʻolana ka poʻe noiʻi e loaʻa ka ʻike i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Eia hou, hiki i nā mea ke hoʻomālamalama i ke kuleana o nā asteroids waiwai nui e like me Bennu i ka hāʻawi ʻana i nā mea pono no ke ola ma ka Honua.

I kēia manawa, aia ma kahi o 4 miliona mau mile ka mamao o ka OSIRIS-REx mai ka Honua, e holo ana ma ka wikiwiki o 14,000 mph. Hiki i ka hui mikiona ke hana hou i hoʻokahi pana pana i ka lā 17 Kepakemapa inā manaʻo ʻia he pono. He mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻi ʻana o ka capsule hāpana i ka Honua, ʻoiai e hoʻomau ka mokulele i kāna huakaʻi i ka asteroid Apophis no kahi misionari lōʻihi, me ka hiki ʻana mai i 2029.

