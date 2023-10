Ka Hoomaopopo ana i ka Electron Behavior in Molten Salts for Advanced Nuclear Reactors

Ua holomua nui ka poʻe noiʻi mai ka 'Oihana o Energy's Oak Ridge National Laboratory a me ke Kulanui o Iowa i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hana ʻana o nā electrons me nā paʻakai hoʻoheheʻe ʻia i nā reactors nuklea kiʻekiʻe. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka hoʻokomo ʻana o kahi electron keu i loko o ka paʻakai zinc chloride i hoʻoheheʻe ʻia, ua hiki i nā ʻepekema ke ʻike i ʻekolu mau mokuʻāina e hiki ke lawe ʻia e ka electron.

I ka hiʻohiʻona mua, lilo ka electron i ʻāpana o ka radical molecular i loaʻa i ʻelua mau ion zinc. Ma ka lua o ka hanana, ka electron localizes ma ka zinc ion hookahi. I ke kolu o ka hi'ohi'ona, ua ho'oka'awale 'ia ka electron a ho'olaha 'ia ma luna o nā iona pa'akai. He mea koʻikoʻi kēia mau ʻike no ka wānana ʻana i ka hopena o ka radiation i ka hana o nā reactors paʻakai.

Ke noʻonoʻo ʻia nei nā reactors paʻakai hoʻoheheʻe ʻia ma ke ʻano he hoʻolālā kūpono no nā mea kanu nuklea e hiki mai ana. No laila, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka paʻakai hoʻoheheʻe ʻia i ka radiation kiʻekiʻe he mea nui loa. Ua manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻomālamalama i ke ʻano o ka electron e pili ana me nā ion i hoʻoheheʻe ʻia.

ʻOiai ʻaʻole pane ka haʻawina i nā nīnau āpau, hāʻawi ia i kahi hoʻomaka koʻikoʻi no ka noiʻi hou ʻana i ka pilina ma waena o nā electrons a me nā paʻakai hoʻoheheʻe. Ke manaʻoʻiʻo nei nā mea noiʻi ʻo nā ʻano ʻekolu i ʻike ʻia e nā electrons i ka wā pōkole hiki ke hana i nā mea paʻakikī i nā manawa lōʻihi.

ʻO ka haʻawina, i kapa ʻia "Are High-Temperature Molten Salts Reactive with Excess Electrons? Case of ZnCl2,” i paʻi ʻia ma The Journal of Physical Chemistry B. Ua koho ʻia ʻo ia ma ke ʻano he ACS Editors' Choice, e hōʻike ana i kona hiki ke makemake nui i ka lehulehu.

Ua mālama ʻia kēia noiʻi ma ke ʻano he ʻāpana o ka DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) i alakaʻi ʻia e Brookhaven National Laboratory. Hoʻolālā ka hui noiʻi e hoʻomau i ka noiʻi ʻana i nā hopena o ka radiation ma nā ʻōnaehana paʻakai ʻē aʻe. Ua hana ʻia kā lākou noiʻi helu helu ma nā mea hoʻohana DOE, me ka Compute and Data Environment for Science ma Oak Ridge National Laboratory a me ka National Energy Research Scientific Computing Center ma Lawrence Berkeley National Laboratory.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā electrons i loko o nā paʻakai hoʻoheheʻe ʻia he mea koʻikoʻi no ka holomua o nā reactors paʻakai hehee. Kōkua ia e hōʻoia i ka palekana a me ka pono o kēia mau reactors, i manaʻo ʻia he koho hoʻohiki no ka hoʻokumu ʻana i ka ikehu nuklea e hiki mai ana.

