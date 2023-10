E piʻi ka ua ʻo Orionids Meteor i kēia hopena pule, pehea e nānā ai

ʻO ka ua ʻo Orionids meteor, ʻo ia kekahi o nā ua meteor maikaʻi loa o ka makahiki, ua hoʻonohonoho ʻia e piʻi i kēia hopena pule, e like me ka NASA. E ʻike ʻia ka ʻauʻau, i hana ʻia mai ka ʻōpala mai ka comet o Halley, i ke kakahiaka nui ma hope o ke aumoe ET ma ʻOkakopa 20th.

No ka nānā maikaʻi ʻana, manaʻo ʻo NASA e ʻimi i kahi wahi mamao mai ka pollution māmā, e like me ka nahele. ʻO ke ala maikaʻi loa e nānā ai i nā meteors, ʻo ia ka moe me kou mau wāwae e kuhikuhi ana i ka hikina hema. He 30 mau minuke a hiki i kou mau maka ke hoʻololi i ka pōʻeleʻele, no laila makemake ʻia e waiho i nā kukui uila a me nā mea hana ʻē aʻe me nā kukui mālamalama.

E hele ana nā meteors ma ka wikiwiki o 41 mau mile i kēlā me kēia kekona, e waiho ana ma hope o ke ala ʻālohilohi o nā ʻōpala i ʻike ʻia no kekahi mau kekona a i nā minuke. Manaʻo ʻo NASA e ʻimi i nā pahū lōʻihi o ka mālamalama ma ka lewa.

ʻO ka poʻe hiki ʻole ke ʻike i ka ua meteor ma muli o ka maikaʻi ʻole a i ʻole nā ​​​​lani i hoʻomaʻemaʻe ʻia e hiki ke hoʻolohe i ke kahawai ola o NASA mai ka Marshall Space Flight Center ma Huntsville, Alabama, e hoʻomaka ana ma 10 pm ET ma ʻOkakopa 20th.

ʻAʻole ka hanana ʻo Orionid wale nō ka wai meteor i hana ʻia e ka comet a Halley. ʻO ka ua ʻo Eta Aquarids meteor, e piʻi ana i ka hoʻomaka ʻana o Mei i kēlā me kēia makahiki, ma muli o ka ʻōpala a me ka lepo mai ka comet.

Ma waho aʻe o nā Orionids, ua manaʻo ʻia e piʻi nā ua meteor ʻē aʻe i Nowemapa, me nā Taurids Hema a me Northern.

Ua kapa ʻia ka ʻauʻau ʻo Orionids ma muli o ka constellation Orion, kahi e ʻike ʻia ai nā meteors ma ka lewa. ʻO ka comet o Halley, ka mea e hoʻi i ka ʻōnaehana solar i kēlā me kēia 76 makahiki, hoʻolei i ka lepo i ka lewa a lilo i ka wai meteor Orionids.

Ua kākau ʻia ʻo Halley's comet, i ʻike ʻia no kona ala ahi ʻē aʻe, ma ke ʻano he pōhaku lele a me ke ahi i ka lewa ma ka ʻaoʻao Bayeux tapestry, e hōʻike ana i ke kaua ʻo Hastings ma 1066. ʻO ka comet kekahi o nā mea liʻiliʻi loa i ka ʻōnaehana solar, me ʻike ʻia kona ala lapalapa.

