ʻO ka ua ʻo Orionid Meteor: He hanana Lani Kūlana

ʻO ka ua ʻo Orionid meteor, i wehewehe ʻia e NASA ʻo ia kekahi o nā ua nani loa o ka makahiki, ua hoʻonohonoho ʻia e piʻi i nā lā e hiki mai ana. Ua ʻike ʻia no ko lākou ʻālohilohi a me ka wikiwiki, hele nā ​​meteors o nā Orionids i kahi 148,000 mau mile i ka hola a i ʻole 41 mau mile i kekona. Haʻalele kekahi o kēia mau meteors ma hope o nā kaʻaahi ʻālohilohi i hana ʻia me nā ʻōpala, e hoʻohui ana i ka nani o ka hōʻike lani.

Wahi a NASA, e hana ʻia nā meteors e kekahi o nā hōkū ʻālohilohi loa i ka lani o ka pō, e hāʻawi ana i kahi kāʻei kupanaha no nā mea nānā. Ua hoʻomaka ka ua ma ka lā 26 o Kepakemapa a hoʻomau ʻia a hiki i ka lā 22 o Nowemapa, akā manaʻo ʻia ka piko ma ʻOkakopa 21. I kēia manawa, hiki i nā mea nānā i ka lani mahina ʻole ke manaʻo e ʻike ma kahi o 23 meteors i kēlā me kēia hola.

Hana ʻia ka ua ʻo Orionid meteor i kēlā me kēia makahiki i ka wā e hele ai ka Honua ma kahi o kahi ākea i piha i nā ʻōpala mai ka Halley's Comet. ʻO kēia ʻōpala, i loko o nā ʻāpana lepo mai ka comet, ke kuleana o nā ʻōniʻoniʻo o ka mālamalama i ʻike ʻia e like me nā meteors i ka wā e hui ai lākou me ka lewa o ka Honua.

No ka nānā ʻana i ka ua ʻo Orionid meteor, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻimi ʻana i kahi mamao mai nā kumu kukui. Ma kahi o 30 mau minuke e hoʻololi ai nā maka i ka pōʻeleʻele, e ʻae ai i ka ʻike maikaʻi ʻana o nā meteors. Ma ka ʻaoʻao ʻākau, ʻōlelo ʻia e moe palahalaha ma kou kua me kou mau wāwae e kū pono ana i ka hikina hema, ʻoiai ma ka ʻaoʻao hema, ʻōlelo ʻia e kuhikuhi i kou mau wāwae ma ka ʻākau hikina.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka hui hōkū ʻo Orion, kahi i loaʻa ai ka inoa o ka ua meteor, e alakaʻi i ka poʻe nānā i ka lae ʻālohilohi o ka lewa. Eia nō naʻe, no ka nānā ʻana aku, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana ma kahi o 45 a 90 degere ka mamao mai Orion, no ka mea, ʻoi aku ka lōʻihi o ka ʻike ʻana o nā meteors.

Ma hope o ʻOkakopa, hiki i ka poʻe ʻoliʻoli ke nānā aku i ka ua Leonid meteor i Nowemapa. ʻO nā Leonids, i hana ʻia e nā ʻōpala mai ka comet Tempel-Tuttle, e uhi pōkole me nā Orionids ma mua o ka piʻi ʻana i ka lā 18 Nowemapa.

Aia ka nani o ka ua meteor ma ka ʻike ʻana i nā mea lani e launa pū ana me ka lewa o ka Honua. He mea hoʻomanaʻo ia i ka nui a me ka nani o ko kākou ao. No laila, e hōʻailona i kāu mau kalena a hoʻomākaukau e hoʻonani ʻia e ka nani o ka wai meteor Orionid!

Nā wehewehena:

ʻO ka wai meteor Orionid: He ua meteor makahiki e kū ana i ka wā e hele ai ka Honua ma ke ala ʻōpala i waiho ʻia e Halley's Comet.

ʻO Halley's Comet: He comet kaulana kaulana e lawe ana ma kahi o 76 mau makahiki e kaapuni i ka lā.

Lae ʻālohilohi: ʻO ka lae o ka lewa kahi i puka mai ai nā meteors i loko o ka ua meteor.

