E hoʻomākaukau no ka ua ʻo Orionid Meteor

Loaʻa nā Skygazers i kahi hana i kēia mahina i ka hiki ʻana o ka wai meteor Orionid makahiki i kona piko. ʻO kēia hanana lani, e hoʻopuka ana i ka 25 meteors i kēlā me kēia hola, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻohiwahiwa i ka poʻe mākaʻikaʻi hōkū ma ka pō Pōʻaono a i nā hola mua o ka Lāpule. He mea koʻikoʻi ka Orionids no ka mea he mau ʻāpana maoli nā meteors o Halley's Comet, i kapa ʻia ʻo Comet 1P/Halley.

He kometa kaulana ʻo Halley's Comet e ʻike wale ʻia mai ka Honua i kēlā me kēia 75 a 76 mau makahiki. Eia nō naʻe, hāʻawi ka ua ʻo Orionid meteor i kahi manawa no ka poʻe e ʻike i kahi ʻāpana o kēia moʻolelo kometa i kēlā me kēia makahiki. Ke kaʻapuni nei ʻo Halley's Comet i ka lā, waiho ʻo ia i kahi ala o nā ʻōpala ma kona ala. Ke hele ka Honua i kēia ʻōpala, komo ʻo ia i ko mākou lewa me nā wikiwiki kupaianaha.

Ua wehewehe ʻo Kauka Minjae Kim, he hoa noiʻi ma ke Kulanui o Warwick, aia ka ua ʻo Orionid meteor ma waena o ʻOkakopa 2 a me Nowemapa 7, me kona kiʻekiʻe ma ka pō o ʻOkakopa 20 a 22. Eia naʻe, hiki ke nānā ʻia ka ua ma mua a ma hope o nā lā kiʻekiʻe. ʻAʻole ʻike ʻia kēia ʻauʻau no kona nani wale nō akā no kona pili pū ʻana me Halley's Comet.

No ka ʻike ʻana i ka ua ʻo Orionid meteor, ʻo nā mea āpau āu e pono ai he lani maʻemaʻe, hoʻomanawanui, a me kahi wahi mamao mai ka pollution māmā. E ʻike ʻia nā meteors e ka maka ʻōlohelohe ma nā wahi āpau o ka lewa, e lilo ia i hanana ʻike honua. Inā ʻoe ma ka ʻāpana ʻākau a hema paha, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i kēia hōʻike lani a hiki i ka lā 7 o Nowemapa.

No laila, inā ua poina ʻoe i ka "hana hoʻokahi-i-a-ola" o ka ʻike ʻana i ka Halley's Comet, mai hopohopo. Hāʻawi ka Orionid meteor wai i kahi manawa kūʻokoʻa e ʻike i nā ʻōpala i waiho ʻia e kēia comet kaulana a hoʻohauʻoli i ka nani o ka lewa pō.

Sources:

- Nina Massey, PA ʻEpekema Correspondent