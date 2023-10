E piʻi ana ka ua ʻo Orionid Meteor ma ʻOkakopa 21: Pehea e ʻike ai

ʻO ka Orionid meteor shower, e hana nei i kēia manawa a e hoʻomau ʻia a hiki i Nowemapa 7, hiki koke i kona kiʻekiʻe ma ʻOkakopa 21. Hāʻawi kēia hanana lani makahiki i kahi hōʻike kupanaha o nā hōkū pana e hoʻomālamalama ana i ka lani o ka pō. Hoʻomaka ka ua mai nā koena o Halley's Comet, he comet kaulana e hoʻopuni ana i ka lā i kēlā me kēia 75-76 makahiki.

Hiki ke ʻike ʻia ke kumu o ka ua meteor i nā ʻāpana liʻiliʻi i haʻihaʻi mai ka Halley's Comet i kona hele ʻana ma ka lewa. Hoʻokumu kēia mau ʻāpana i kahi ala o ka lepo a me nā ʻōpala hau, a hiki i ka hopena ke komo i ka lewa o ka Honua me ka wikiwiki kupaianaha ma kahi o 41 mau mile i kekona. I ka hui ʻana o kēia mau ʻāpana me ka lewa o ka Honua, ua wela lākou ma muli o ka hakakā ʻana me ka lewa, e hana ana i nā ʻōlinolino o ka mālamalama e hōʻike ana i ka ua meteor.

Hāʻawi ka Halley's Comet ʻaʻole hoʻokahi, akā ʻelua mau ua meteor makahiki. Hana ʻia kēia ma muli o ka hui ʻana o ka ʻōpuni o ka comet me ka ʻōpuni o ka Honua ma nā wahi ʻelua. ʻO ka helu mua ke alakaʻi i ka ua ʻo Eta Aquarids meteor i ka hoʻomaka ʻana o Mei, ʻoiai ʻo ka lua o kēia manawa, ma waena a i ka hapa hope o ʻOkakopa, e hoʻopuka ana i ka ua ʻo Orionid meteor.

No ka ʻike ʻana i kēia hōʻike nani, ʻaʻole pono nā mea hana kūikawā. Ua lawa ka maka maka e nana i na hoku pana. ʻO ke ala lani maikaʻi i kēia makahiki ʻo ia ka mea ʻaʻole e hoʻopilikia ka mahina i ka ʻike ʻike ʻana i nā hola o ke kakahiaka nui. No ka poʻe e noho ana ma ka ʻĀkau a me ka Hema, e nui nā manawa e ʻike ai i ka ua meteor.

ʻO kekahi mau wahi i manaʻo ʻia e leʻaleʻa i ka wai meteor Orionid ʻo New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, a me Northern California. Manaʻo ʻia kēia mau wahi e loaʻa i nā kūlana nānā maikaʻi, me ka uhi ʻana o ke ao liʻiliʻi a me ka hoʻohaumia māmā.

No ka hoʻonui ʻana i ka ʻike maka, e ʻimi i kahi wahi mālamalama ʻē aʻe ma waho o nā kukui alanui a me nā kukui hale. E hoʻonohonoho pono iā ʻoe iho i ka hikina hema (no ka poʻe ma ka ʻĀkau ʻĀkau) a i ʻole ka hikina ʻākau (no ka poʻe ma ka Hemisphere Hema). He 30 mau minuke ke nānā ʻana i luna i ka lewa no ka hoʻoponopono ʻana a ʻike i nā meteors. No ka ʻono piha ʻana i ka ua meteor, ua ʻōlelo ʻia e pale i ka nānā wale ʻana i ka lae ʻālohilohi o nā Orionids, ka hōkū Betelgeuse.

No laila, e kaha i kāu mau kalena no ka piko o ka ua ʻo Orionid meteor i ka lā 21 ʻOkakopa, a e hoʻomākaukau no kahi hōʻikeʻike lani nani e hiki ke hāʻawi i ke kūlohelohe wale nō.

Nā wehewehena:

- ʻO ka ua Meteor: nā hanana lani i hōʻike ʻia e ka nui o nā meteors e ʻike ʻia ana i ka lewa pō i kahi manawa pōkole. ʻO nā Meteors, ʻike ʻia hoʻi ʻo "nā hōkū pana," i ka wā e komo ai nā ʻāpana mai nā comets a i ʻole nā ​​​​asteroids i ka lewa o ka Honua a e mahuka ma muli o ka hakakā.

– Halley's Comet: He comet kaulana e hoʻopuni ana i ka lā i kēlā me kēia 75-76 makahiki. Hāʻawi ia i ʻelua mau ua meteor makahiki: ʻo Eta Aquarids i ka hoʻomaka ʻana o Mei a me ka wai meteor Orionid i ʻOkakopa.

