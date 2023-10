ʻO ka ua ʻo Orionid Meteor: He hanana Lani Kūlana

E ʻike ʻia ka ua ʻo Orionid meteor, kekahi o nā hanana lani i manaʻo nui ʻia o ka makahiki, i kēia pō i ka wā e hele ai ka Honua i nā ʻōpala i waiho ʻia e Halley's Comet. Ua kapa ʻia kēia wai meteor makahiki ma muli o ka hui hōkū ʻo Orion, no ka mea, ʻike ʻia nā meteors e hoʻomālamalama mai kēia kiko o ka lewa.

Ua ʻike ʻia ka Orionids no kā lākou mau meteor wikiwiki a me ka ʻālohilohi, e hoʻolilo iā lākou i ʻike hoihoi no nā mea nānā lewa a me nā mea hoihoi. I kēia makahiki, manaʻo ʻia e piʻi ka ua ma waena o ke aumoe a me ka wanaʻao, e hāʻawi ana i ka manawa kūpono e ʻike i ka ua meteor i kona nani.

No ka mahalo piha i ka nani o nā Orionids, e ʻimi i kahi mamao mai nā kukui o ke kūlanakauhale me ka ʻike maopopo o ka lewa. E moe i lalo a noho ʻoluʻolu paha, e ʻae i kou mau maka e hoʻololi i ka pōʻeleʻele, a e hoʻomaka ka hōʻike. Hiki ke ʻike ʻia nā meteors ma kēlā me kēia wahi o ka lewa, no laila he mea nui ka loaʻa ʻana o kahi ākea ākea.

ʻOiai ʻo Orionid meteor shower kahi hanana makahiki, ʻokoʻa paha kona ikaika i kēlā me kēia makahiki. Ma muli o ka loli ʻana o ke kūlana o ka Honua a me ka Comet Halley ma ko lākou mau ʻōpuni. I kekahi mau makahiki, hiki i ka ʻauʻau ke hana i nā meteors ʻike ʻia, ʻoiai i nā makahiki ʻē aʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hōʻike. Eia naʻe, me ka nānā ʻole i ka ikaika, ʻo kēlā me kēia manawa e ʻike ai i ka ua meteor he mea kū hoʻokahi a weliweli.

E hoʻomanaʻo, ʻo ke ahonui ke kī i ka nānā ʻana i ka ua meteor. He manawa lōʻihi paha ka hoʻoponopono ʻana o kou mau maka a ʻike ʻia nā meteors. No laila, e noho a hauʻoli i ke kilokilo o ka lani o ka pō, ʻoiai ʻo nā ʻōniʻoniʻo māmā e hoʻonani i ka lani i luna.

