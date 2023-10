ʻO ka ua ʻo Orionid Meteor: He Hōʻike Hōʻikeʻike i ka Lani Po

ʻAʻole ʻo ka hāʻule ʻana o nā mahana ʻoluʻolu wale nō akā ʻo ka manawa kūpono e ʻike i kahi hōʻike kupanaha o nā mea ahi o ke ʻano - ka Orionid Meteor Shower. Mai ka Halley's Comet kaulana, e hoʻomālamalama ana kēia ua meteor i ka lani i ka pō i kēlā me kēia ʻOkakopa, e hoʻohauʻoli ana i nā skygazers ma ka ʻĀpana ʻĀkau.

ʻOiai ʻike ʻia ʻo Halley's Comet i ka Honua i hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 76 mau makahiki, loaʻa iā mākou ka pōmaikaʻi o ka hele ʻana ma waena o kona lepo kometa i kēlā me kēia makahiki ma waena o Kepakemapa a me Nowemapa. Hoʻopuka kēia hanana lani i ka Orionid Meteor Shower, i kapa ʻia ma muli o ka constellation Orion, ka mea i ʻike ʻia ʻo ia ka lae ʻālohilohi o kēia mau meteors.

I kēia makahiki, manaʻo ʻia ka hana kiʻekiʻe o ka Orionid Meteor Shower ma ʻOkakopa 21, e hāʻawi ana i ka manawa maikaʻi loa e ʻike i ka hōʻike kupaianaha. ʻIke ʻia kēia mau meteors no ko lākou māmā wikiwiki, e ʻeha ana i ko mākou lewa ma kahi 41 mau mile i kekona. ʻO ka wikiwiki nui o nā Orionids e loaʻa pinepine i nā ʻōniʻoniʻo o ka mālamalama i kapa ʻia ʻo "nā kaʻaahi" hiki ke nānā ʻia no kekahi mau kekona a i ʻole mau minuke.

Ma waho aʻe o ko lākou wikiwiki, ʻike ʻia nā Orionids no ka hana ʻana i nā pōpō ahi, ʻo ia ka pahū ikaika o ka māmā. ʻOiai ke kiʻekiʻe o ka hana ma ʻOkakopa 21, hiki i ka poʻe lewa ke hoʻomaka e nānā i nā Orionids ma hope o ke aumoe i ka hopena o Kepakemapa, a ʻike ʻia ka ua a hiki i ka hopena o Nowemapa.

Eia nō naʻe, ʻaʻole kūpono ka nānā ʻana i nā kūlana no ka piko o kēia makahiki no kēlā me kēia. ʻO nā ʻāpana o Texas, ka Hikina Hema, ka Hikina ʻĀkau, ka Pākīpika Northwest, a me ka Midwest e manaʻo ʻia e ʻike i nā ao ao, e keakea ana i ka ʻike. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka poʻe ma ke Komohana Hema, hema Plains, waena o ʻAkelanika, a me Central a me South Florida me ka liʻiliʻi o nā ao e keakea ana i ka ʻike.

ʻOiai ʻo ka mahina piha kokoke i 40% i ka pō o ka piko e ʻaihue i kekahi o ka hōʻike, ʻo nā lā a hiki i ʻOkakopa 21 he manawa kūpono loa e ʻike ai i nā hōkū pana. E hāʻawi ʻo ka slim crescent Moon ma ʻOkakopa 18 a me 19 i nā kūlana nānā maikaʻi.

No laila, e hopu i kahi pale, e ʻimi i kahi ʻoluʻolu ma lalo o ka lani o ka pō, a hoʻomākaukau e hoʻohauʻoli ʻia e ka ʻike maka honua ʻo ia ka Orionid Meteor Shower. ʻO ka ʻike ʻana i kēia mau hōʻikeʻike lani he mea hoʻomanaʻo ia i ka nani a me ke kahaha nui e kū nei ma waho o ko kākou honua.

Nā wehewehena:

- Meteor Shower: He hanana lani kahi e ʻike ʻia ai nā meteors he nui (a i ʻole nā ​​​​hōkū pana) e hoʻomālamalama mai kahi wahi hoʻokahi o ka lewa.

– Halley's Comet: He comet manawa e hoʻopuni ana i ka Lā ma kahi o hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 76 makahiki. Ua ʻike ʻia no kona ʻano hiʻohiʻona a ua ʻike hope ʻia mai ka Honua i ka makahiki 1986.

Sources:

- NASA: National Aeronautics and Space Administration

– FOX Weather