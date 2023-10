E hoʻomākaukau no ka ua ʻo Orionid Meteor i kēia hopena pule

Mai poina i ka ʻauʻau meteor Orionid e kū nei i kēia hopena pule. Manaʻo ʻia e piʻi ka ua ma ka hola 8 pm ET i ka lā Lāpule, akā ʻike ʻia nā meteors e ʻike ʻia ma ka lewa i ka hopena pule a pau ma ka wikiwiki o 10 a 20 i kēlā me kēia hola. ʻO ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai i kahi meteor ma ke kakahiaka nui, ʻo ia ka mea kiʻekiʻe loa o ka ʻālohilohi, a i ʻole ka wahi i puka mai ai nā meteors.

No ka loaʻa ʻana o ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai i kahi meteor, manaʻo ka poʻe loea e hele i waho no ka liʻiliʻi o 10 a 20 mau minuke ma mua o ka nānā ʻana i nā hōkū e hoʻololi i kou mau maka i ke kukui haʻahaʻa. He mea maikaʻi nō hoʻi ke ʻimi ʻana i kahi mamao mai ka pollution māmā me ka ʻike maopopo o ka lani ʻeleʻele.

Hoʻokumu ʻia ka ua ʻo Orionid e nā ʻōpala mai Comet Halley, kekahi o nā comets kaulana loa. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ke kometa a hiki i ka makahiki 2061, haʻalele ʻo ia i kahi alahele o nā ʻōpala e hele ai ka Honua i kēlā me kēia makahiki, e hopena i nā Orionids. Holo wikiwiki ka lepo o ka comet i ka wā e komo ai i ka lewa, e hana ana i nā ʻōlinolino i ʻike ʻia he meteors. ʻIke ʻia nā Orionids no ko lākou ʻōlinolino a me ka neʻe wikiwiki.

Ma hope o ka piko o Orionids, aia nō ʻelima mau ua meteor ʻē aʻe e hopu i kēia makahiki, me ka Southern Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminids, a me Ursids. Eia hou, ʻekolu mau mahina piha i koe i ka makahiki 2023 – ka mahina Hunter, ka mahina Beaver, a me ka mahina anu.

ʻO kēia hopena pule ka manawa kūpono e ʻike ai i ka nani o ke ao holoʻokoʻa a kahaha i nā mea kupanaha lani ma luna. Mai poina i ka ua ʻo Orionid meteor, kahi hōʻike hoʻohiwahiwa e hoʻomanaʻo mai ana iā mākou i ke kumu kahiko o kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

–CNN

– EarthSky

- ʻAhahui Meteor ʻAmelika

– NASA