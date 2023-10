E hoʻomākaukau no ka ua ʻo Orionid Meteor ʻO kēia hopena pule

Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi hōʻike lani nani, mai poina e nānā i luna i kēia hopena pule e ʻike i ka ua ʻo Orionid meteor. Hoʻonohonoho ʻia ka ua e piʻi i ka hola 8 pm ET i ka lā Lāpule, akā hiki ke ʻike ʻia nā meteors ʻike ʻia e kahe ana ma ka lewa i ka hopena pule a pau, me ka wikiwiki o 10 a 20 meteors i kēlā me kēia hola. Hiki ke ʻike ʻia kēia hanana hōkū mai kēlā me kēia wahi o ka honua i ka pō.

No ka hoʻonui ʻana i kou manawa e ʻike ai i kahi meteor, pono e hele i waho i ke kakahiaka nui. ʻO ka ʻālohilohi, ʻo ia ka wahi i puka mai ai nā meteors, aia ma kona kiʻekiʻe ma kahi o 2 am i kēlā me kēia manawa. Eia naʻe, manaʻo ʻo Kauka Ashley King, he mea noiʻi ʻepekema honua me ka Natural History Museum ma Lākana, e hoʻomaka ana nā meteors i ka wā e pōʻeleʻele ai.

ʻO kekahi mea e noʻonoʻo ai ʻo ia ka pae o ka mahina i kēia hanana. I kēia hopena pule, aia ka mahina i kona ʻāpana hapaha mua a napoʻo i ke aumoe. Wahi a ka American Meteor Society, hiki ke hoʻopilikia iki ka mālamalama o ka mahina i ka ʻike meteor. Manaʻo ʻo King e kali no ka hoʻonohonoho ʻana o ka mahina no nā kūlana nānā maikaʻi loa. ʻOiai inā ʻoe i loko o ke kūlanakauhale me ka pollution māmā, pono ʻoe e ʻike i kekahi mau meteors me ke ahonui.

Hoʻomaka ka ua ʻo Orionid meteor i kēlā me kēia makahiki i ka wā e hele ai ka Honua i nā ʻōpala i waiho ʻia e Halley's Comet. Ke komo nā ʻāpana i ka lewa o ka Honua, hana lākou i nā ʻōniʻoniʻo o ka mālamalama i ka lewa. Ua kapa ʻia kēia wai meteor ma muli o ka hui hōkū ʻo Orion, kahi i ʻike ʻia ai nā meteors e hoʻomālamalama.

Mai poina i kēia manawa e ʻike ai i ka hōʻike nani o nā mea ahi o ke ʻano. E ʻimi i kahi pōʻeleʻele mai nā kukui o ke kūlanakauhale, e moe i hope, a e hauʻoli i ka hōʻike hoʻohiwahiwa i hana ʻia e ka wai meteor Orionid.

