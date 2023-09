Nā Kuki a me nā Kulekele pilikino: Hoʻomaopopo i ka mālama ʻana a me ka hana ʻana o ka ʻike

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, hana nui nā kuki i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike mea hoʻohana ma nā pūnaewele. Ma ka ʻae ʻana i nā kuki, ʻae nā mea hoʻohana i nā pūnaewele e mālama a hana i kekahi ʻike e pili ana i kā lākou makemake, nā mea hana, a me nā hana pūnaewele. E hāʻawi kēia ʻatikala i kahi hiʻohiʻona o nā kuki, ko lākou kumu, a me ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i nā kulekele pilikino pili.

He waihona kikokikona liʻiliʻi nā kuki i mālama ʻia ma ka mea hoʻohana ke kipa lākou i kahi pūnaewele. Aia kēia mau faila i ka ʻikepili i hoʻohana ʻia e nā pūnaewele e hoʻomanaʻo i nā makemake o ka mea hoʻohana, e hahai i kā lākou pilina, a hāʻawi i nā ʻike pilikino. Mālama nā kuki i kahi ʻike mākaʻikaʻi maʻemaʻe ma ka mālama ʻana i ka ʻike e like me nā kikoʻī kikoʻī, nā makemake ʻōlelo, a me nā mea kūʻai.

Ke kaomi ka mea hoʻohana i ka "Accept All Cookies," hāʻawi lākou i ka ʻae no nā pūnaewele e mālama a hoʻoponopono i kā lākou ʻike. Aia kēia ʻike i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai nā kuki e pili ana i ka makemake o ka mea hoʻohana, nā kikoʻī o ka hāmeʻa, a me nā hana pūnaewele. ʻO ke kumu o ka hana ʻana i kēia ʻike, ʻo ia ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, hoʻopaʻa inoa i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a kōkua i nā hana kūʻai.

Hōʻike nā kulekele pilikino pehea e hōʻiliʻili ai nā pūnaewele, mālama, a hana i ka ʻike mea hoʻohana i loaʻa ma o nā kuki. He mea koʻikoʻi i nā mea hoʻohana ke hoʻomaopopo i kēia mau kulekele e mālama i ko lākou pilikino a hoʻoholo i ka ʻike e pili ana i kā lākou hana pūnaewele. Hāʻawi nā kulekele pilikino i ke ʻano o ka ʻike i hōʻiliʻili ʻia, ke kumu o kona hoʻohana ʻana, a me ke ʻano o ka pale ʻana i ka ʻikepili.

ʻO ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho kuki e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i ka mālama ʻana a me ka hana ʻana o kā lākou ʻike. Ma ke kaomi ʻana i ka "Cookie Settings," hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i kā lākou makemake e hōʻole i nā kuki pono ʻole. Hāʻawi kēia i ka poʻe e hoʻololi i kā lākou ʻike mākaʻikaʻi a pale i ko lākou pilikino i ka nui a lākou e makemake ai.

I ka hopena, ʻo ka ʻae ʻana i nā kuki e hiki ai i nā pūnaewele ke mālama a mālama i ka ʻike e pili ana i nā makemake o nā mea hoʻohana, nā mea hana, a me nā hana pūnaewele. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā kulekele pilikino e pili ana i nā kuki he mea nui ia no nā mea hoʻohana e hoʻoholo i ka ʻike a mālama i kā lākou pilikino ma ka pūnaewele. Ma ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho kuki, hiki i nā mea hoʻohana ke mālama i ka mana o ka mālama ʻana a me ka hana ʻana i kā lākou ʻike i ka wā e hauʻoli ana i kahi ʻike mākaʻikaʻi pilikino.

Nā wehewehena:

- Nā kuki: nā faila kikokikona liʻiliʻi i mālama ʻia ma kahi mea hoʻohana i loaʻa ka ʻikepili i hoʻohana ʻia e nā pūnaewele e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mākaʻikaʻi.

- Kulekele pilikino: He palapala e wehewehe ana i ka ʻohi ʻana, mālama a mālama ʻana o nā pūnaewele i ka ʻike mea hoʻohana, me ka ʻikepili i loaʻa ma o nā kuki.

Nā Puna: ʻAʻole i hāʻawi ʻia.