Hōʻike ʻia kahi Mosaic hou i nā kikoʻī like ʻole o ka lua o Shackleton ma ka Pole Hema o ka mahina.

Ua hoʻokuʻu ʻo NASA i kahi kiʻi mosaic hou o ka Shackleton Crater, kahi lua pele i uhi mau ʻia ma ka pole hema o ka mahina. ʻO kēia kiʻi, i hana ʻia e ka Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a me nā hui ShadowCam, hāʻawi i kahi hiʻohiʻona liʻiliʻi a kikoʻī o ka lua.

ʻO ka LROC, ka mea i hoʻopuni i ka mahina mai ka makahiki 2009, a me ka ShadowCam, kahi mea hana ma luna o ka moku mokulele ʻo Korea Aerospace Research Institute i kapa ʻia ʻo Danuri, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻAukake 2022, loaʻa kēlā me kēia i kā lākou mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa no ka nānā ʻana i ka mahina. Hoʻolālā ʻia ka LROC e hana ma nā kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa akā ua kaupalena ʻia ke kiʻi ʻana i nā wahi malu ʻaʻole e loaʻa pololei ka lā. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ka ShadowCam he 200 mau manawa ʻoi aku ka māmā ma mua o ka LROC, e hilinaʻi ana i ka lā i ʻike ʻia mai nā hiʻohiʻona honua o ka Moon a i ʻole ka Honua e kiʻi i nā kiʻi ma nā wahi mālamalama.

Ua hana ʻia ka mosaic hou ma o ka hoʻohui ʻana i nā kiʻi mai kēia mau kiʻi paʻi kiʻi ʻelua, e ʻae ana i ka ʻike piha ʻana i nā ʻāpana ʻālohilohi a me ka pōʻeleʻele o ka mahina. ʻO ka lua o Shackleton, i hōʻike ʻia e kona papa malu mau, ua hoʻomālamalama ʻia ka lā ma ʻekolu mau kiko ma kona kaʻe no ka 90% o ka makahiki, ma muli o ka hili iki ʻana o ke koʻi o ka mahina. Manaʻo ʻia e hiki i kēia mau ʻāina malu ke hoʻopaʻa i nā wai hau, kahi waiwai waiwai no nā mikiona o ka wā e hiki mai ana i ka mahina.

Ua hōʻike pū ʻia ʻo NASA e hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau wahi i hoʻomālamalama nui ʻia i ka Shackleton Crater no ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lā no kahi kahua hoʻomoana i ka wā e hiki mai ana, me nā huakaʻi i nā wahi malu e noiʻi i ka lua wela haʻahaʻa. Hoʻohui ʻia, hāʻawi ka lunar pole hema i ke kamaʻilio mau me ka Honua, e lilo ia i wahi kūpono no ka ʻimi ʻana.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia kiʻi kikoʻī o ka Shackleton Crater e hāʻawi i nā mea noiʻi me nā ʻike waiwai a me ka ʻike maikaʻi ʻana i ka ʻikehonua o ka Moon. Hāʻawi ia i ke ala no ka ʻimi ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai o ka Moon e nā misionari kanaka.

Sources:

– NASA