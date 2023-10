Ke alakaʻi nei ʻo Expedition 70 Crew i nā haʻawina olakino a me ka ʻepekema honua ma ke kahua mokulele honua

Ua luhi ka Expedition 70 o ka International Space Station (ISS) i ka hana ʻana i nā haʻawina ʻepekema a me nā hana mālama. ʻO ka ISS, kahi mokulele nui i ka orbit a puni ka Honua, lawelawe ma ke ʻano he hale noiʻi noiʻi a me ka spaceport no ka hui like ʻana o ka honua ma ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua noho mau ia mai ka makahiki 2000 e nā hui o nā astronauts a me nā cosmonauts mai ka honua holoʻokoʻa.

ʻO kekahi o nā haʻawina e mālama ʻia nei, ʻo ia ka kānana DNA, e kōkua i ka mālama ʻana i nā luina a me nā mokulele me ka liʻiliʻi o ka hilinaʻi ma ka Honua. Ua hoʻohana ʻo Astronaut Jasmin Moghbeli i kahi mea hoʻokaʻina DNA portable e ʻike ai i nā huakini i lawe ʻia mai nā laʻana wai o ke kahua. Hāʻawi kēia haʻawina ʻenehana i nā hoʻolālā o NASA no nā misionari e hiki mai ana i ka Moon, Mars, a ma waho.

ʻO kekahi haʻawina e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā mea hiki ke nānā i ke olakino o kahi astronaut. Ua ʻaʻahu ʻo Astronaut Moghbeli i kahi kāʻei Bio-Monitor a me ke poʻo no kahi hālāwai 48-hola e hoʻāʻo ai i ko lākou hiki ke nānā i ke olakino me ka liʻiliʻi ʻana i nā hana o kēlā me kēia lā.

Ua hana ʻo Commander Andreas Mogensen o ka European Space Agency (ESA) i loko o ke kīʻaha, e hoʻāʻo ana i ka hiki o ke kāmela kiʻekiʻe ke nānā aku i nā hekili o ka Honua a me kā lākou hana uila. Hiki i nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ke hoʻomaikaʻi i ka ʻike lewa a alakaʻi i nā noi ākea e hiki mai ana.

Ua hoʻokō ʻia nā nānā maʻamau a me nā hana mālama. No ka laʻana, ua paʻi kiʻi ʻo NASA Flight Engineer Loral O'Hara i nā lako pilikia pilikia, nānā i ke kahe koko, a wehe ʻia nā ʻāpana mai kahi spacesuit. Ua hoʻololi ʻo Astronaut Satoshi Furukawa o JAXA i nā kānana i loko o ka Life Science Glovebox a ua hoʻololi i nā cassette laʻana i loko o ka Materials Science Laboratory.

Ke hoʻomākaukau nei nō hoʻi ka poʻe ʻauwaʻa no kahi huakaʻi ākea, i hoʻonohonoho ʻia no ka hola 2:10 pm Hikina Hikina. Na Cosmonauts Oleg Kononenko lāua ʻo Nikolai e alakaʻi i ka spacewalk, e pili ana i nā hana like ʻole ma waho o ka ISS.

Hāʻawi kēia mau haʻawina a me nā hana i ko mākou ʻike ʻana i ke olakino ākea, ka ʻepekema honua, a me ka mālama ʻana i ka International Space Station.

Sources:

– International Space Station (ISS): NASA

- DNA: Britannica

– Mars: NASA

– ESA: European Space Agency

– JAXA: Keʻena ʻImi Aerospace ʻo Iapana

– EDT: TimeandDate.com