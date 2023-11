ʻO ke ao hoihoi o nā Comets a me Asteroids

ʻO Comets a me nā asteroids, ʻelua mau kino lani hoihoi i hoʻopio i nā ʻepekema a me nā astronomers no nā kenekulia. Hāʻawi kēia mau ʻāpana pōhaku a me ka hau i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala a me ka haku ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā ʻano like ʻole o nā comets a me nā asteroids, e hoʻomālamalama i ko lākou kumu a me ka ʻike waiwai a lākou e paʻa ai.

ʻO Comets, i kapa pinepine ʻia ʻo "nā pōlele hau lepo," he kino hau e hoʻopuni ana i ka lā. Aia lākou me kahi nucleus paʻa i hoʻopuni ʻia e kahi coma ʻālohilohi a me kahi huelo. I ka hoʻokokoke ʻana o ka comet i ka lā, hoʻomaka ka wela i ka mahuka o nā hau, e hana ana i ka coma a me ka huelo e hāʻawi ai i nā kometa i ko lākou helehelena nani. ʻOiai ua haku nui ʻia nā comets i ka hau wai, aia pū kekahi mau mea ʻē aʻe e like me carbon dioxide, methane, a me ka amonia.

ʻO Asteroids, ma kekahi ʻaoʻao, he koena pōhaku i koe mai ka hoʻomaka mua ʻana o ka ʻōnaehana solar. He ʻokoʻa ko lākou nui, mai nā pōhaku liʻiliʻi a hiki i ka nui nui he mau haneli kilomika ke anawaena. Loaʻa ka hapa nui o nā asteroids ma ke kāʻei asteroid, kahi ʻāina ma waena o nā orbit o Mars a me Jupiter. Eia nō naʻe, loaʻa i kekahi mau asteroids nā orbit eccentric e hoʻokokoke iā lākou i ka Honua, e hoʻolilo iā lākou i mau pahuhopu no ka ʻimi e hiki mai ana.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o nā comets a me nā asteroids?

A: He mau kino hau nā Comets e mahuka ana i ko lākou hoʻokokoke ʻana i ka lā, ʻoiai ʻo nā asteroids he koena pōhaku i koe mai ka hoʻomaka ʻana o ka ʻōnaehana solar.

Nīnau: He aha nā comets i hana ʻia?

A: Hoʻokumu nui ʻia nā Comets i ka hau wai, akā loaʻa pū kekahi i nā mea ʻē aʻe e like me carbon dioxide, methane, a me ka amonia.

Nīnau: Aia ma hea ka nui o nā asteroids?

A: Aia ka hapa nui o nā asteroids ma ke kāʻei asteroid, kahi ʻāpana ma waena o nā orbit o Mars a me Jupiter.