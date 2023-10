Ma hea e ʻike ai i ka ua ʻo Orionids Meteor ma Ontario i kēia hopena pule

I kēia hopena pule, e loaʻa i nā kamaʻāina o Ontario ka manawa e ʻike ai i ka hōʻano ʻana o Orionids Meteor Shower. No ka poʻe e noʻonoʻo nei i hea kahi maikaʻi loa e nānā ai i kēia hanana lani ma Ontario, mai nānā ʻoe ma mua o Pukaskwa National Park. Ua koho ʻo OnlineCasinos i ka Pukaskwa National Park ma ke ʻano he ʻano o nā paka aupuni kiʻekiʻe ma Kanada e ʻike i ka piko o ka ua meteor.

ʻO ka ua ʻo Orionids Meteor Shower, i ʻike ʻia ʻo "kekahi o nā ua nani loa o ka makahiki," e hōʻea i kona piko i ka Pōʻaono, ʻOkakopa 21st. Ua nānā ʻo OnlineCasinos i nā mea e like me ka maikaʻi o ka lani, ka pollution māmā, a me ka kaulana Instagram e hoʻoholo ai i nā paka ʻāina maikaʻi loa ma Kanada no ka nānā ʻana i nā hōkū. Ua loaʻa iā Pukaskwa National Park ma Ontario ka 7th o nā paka he 10, me ka nui o ka mākaʻikaʻi hōkū he 8.31.

Aia ma ke kapakai o Lake Superior, ʻo Pukaskwa National Park he puʻuhonua olaola no nā holoholona hihiu. ʻO kona wao nahele mamao a me ka pollution māmā liʻiliʻi e hana i nā kūlana kūpono no ka ʻike ʻana i nā hōkū pana. Hāʻawi ka paka i nā hiʻohiʻona nani a me ka lani maʻemaʻe, e lilo ia i wahi kūpono e nānā ai i ka Orionids Meteor Shower.

Hōʻike ʻo NASA i nā meteors Orionid me ka māmā a me ka wikiwiki. I kona kiʻekiʻe, e hoʻopuka ka ua meteor ma kahi o 15 a 20 mau hōkū pana i kēlā me kēia hola. Manaʻo ʻia e kipa aku i ka Pāka National Pukaskwa i ka pō o kēia hopena pule e ʻike i kēia hiʻohiʻona hōkū.

Ma waho aʻe o Pukaskwa National Park, ua hoʻokomo pū ʻia ka papa inoa i nā paka aupuni ʻē aʻe ma Kanada i kūpono no ka nānā ʻana i nā hōkū. ʻO kēia mau mea ʻo Banff National Park, Glacier National Park, Jasper National Park, Yoho National Park, a me nā mea hou aku.

I kēia manawa me ka ʻike o kahi maikaʻi loa e nānā ai i ka Orionids Meteor Shower ma Ontario, ʻo ia ka manawa e hōʻiliʻili ai i kāu mau hoa nānā hōkū a hoʻomaka i kahi huakaʻi kupaianaha ma lalo o ka lani pō.

Sources:

- Ke kūlana kiʻekiʻe o OnlineCasinos

– NASA