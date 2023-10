ʻO ke ao holoʻokoʻa nui: Ke ʻimi nei i ka mea ʻike ʻole

Manaʻo ka poʻe ʻepekema he mau piliona hui kemika i ke ao holoʻokoʻa, me 1% wale nō o lākou i ʻike ʻia i kēia manawa. ʻO kēia mau pūhui i ʻike ʻole ʻia e paʻa i ka hiki ke hoʻoponopono i nā pilikia e like me ka hoʻoneʻe ʻana i ke kinoea greenhouse a me nā holomua olakino.

I ka wā i haku ai ʻo Dmitri Mendeleev i ka papa ʻaina manawa o nā mea i ka makahiki 1869, ua hoʻomaka ka ʻepekema ʻepekema i ka ʻimi ʻana i nā kemika i hoʻokumu i ka honua hou. ʻOiai ua hoʻokumu ʻia nā mea i hoʻokahi ʻano o ka ʻātoma, ʻelua a ʻoi aku nā ʻātoma i loko o nā pūhui kemika. Hoʻokumu maoli ʻia kekahi mau pūhui, e like me ka wai (hana ʻia me ka hydrogen a me ka oxygen), aʻo nā mea ʻē aʻe i hana ʻia ma o nā hoʻokolohua lab a me nā hana hana, e like me ka nylon.

No ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o ke ao kemika, pono mākou e noʻonoʻo i ka helu o nā pūhui kemika hiki ke hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā mea 118 i ʻike ʻia. E hoʻomaka ana me nā pūhui ʻātoma ʻelua, aia he 6,903 hiki ke hui pū ʻia. Ma kahi o 1.6 miliona ka helu o nā pūhui ʻātoma ʻekolu, a i ka lilo ʻana o nā pūhui i mea paʻakikī, pono mākou i nā mea a pau ma ka Honua e hana i kēia mau hui ʻana, i nā manawa he nui. Eia nō naʻe, ʻo ka hui pū ʻana a me ke kūpaʻa e kōkua i ka paʻakikī a me ka paʻakikī o kā lākou synthesis.

ʻO ka pūhui kemika nui loa i hana ʻia a hiki i kēia lā ua aneane 3 miliona mau ʻātoma a ʻaʻole ʻike ʻia kāna hana. Eia nō naʻe, hoʻohana ʻia nā pūhui like e pale i nā lāʻau lapaʻau maʻi maʻi i loko o ke kino a hiki i ko lākou wahi i hoʻopaʻa ʻia.

ʻOiai aia nā lula e pili ana i ka kemika, hiki ke hoʻopōloli ʻia, e hana ana i nā mea hou aku no nā pūhui kemika. ʻO nā kinoea maikaʻi, ka mea maʻamau ʻole, hiki ke hana i nā pūhui ma lalo o kekahi mau kūlana. ʻO nā kaiapuni koʻikoʻi, e like me nā kūlana ākea hohonu, e hoʻonui i ke aupuni o nā pūhui hiki. ʻO ke kalapona, ka mea maʻamau e hoʻopili ʻia i hoʻokahi a ʻehā mau ʻātoma ʻē aʻe, hiki ke hoʻopaʻa manawaleʻa i ʻelima mau ʻātoma, e like me ke kaʻa kaʻa me ka mana kiʻekiʻe o ʻehā hiki ke lawe pōkole i nā mea kaʻa.

Hoʻohana pinepine ka poʻe kemika i kā lākou ʻoihana e ho'āʻo ana e hana i nā pūhui e kūʻē i nā lula kemika kuʻuna, e kūleʻa ana i kekahi manawa i kā lākou hana. Ke ʻimi pū nei lākou inā hiki ke noho wale kekahi mau pūhui ma ka lewa a i ʻole nā ​​wahi ʻokoʻa, e like me nā makani hydrothermal ma ka papakū.

I ka ʻimi ʻana i nā pūhui hou, nānā pinepine nā ʻepekema i nā pūhui pili a i ʻole nā ​​hopena kemika. Ma ka hoʻololi ʻana i nā pūhui i ʻike ʻia a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻomaka hou i nā hopena maʻamau, hiki iā lākou ke ʻimi i "nā mea ʻike ʻole ʻia." ʻO ka ʻimi ʻana i ke ao kūlohelohe ua alakaʻi ʻia i nā ʻike koʻikoʻi, e like me ka ʻike ʻana o ka penicillin i ka makahiki 1928 i ka wā i ʻike ai ʻo Alexander Fleming i kāna mau waiwai antibacterial.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā pūhui i ka ʻike ʻana i ko lākou mau waiwai a me ka ʻimi ʻana i nā pūhui like. ʻO ka hana ʻana o nā ʻenehana X-ray, e like me ka mea i kūkulu ʻia e Dorothy Crowfoot Hodgkin, ua maʻalahi ka hoʻoholo ʻana i ke ʻano o nā pūhui hou. I kēia manawa, ʻoi aku ka nui o nā mea noiʻi i nā mea hana e ʻike ai i ka hohonu ʻike ʻole o ka honua kemika.

