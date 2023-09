ʻO ka hale lāʻau kahiko, i manaʻo ʻia ma luna o 475,000 mau makahiki, ʻike ʻia ma ʻApelika

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka mea i ʻike ʻia he hale lāʻau kahiko loa i ʻike ʻia ma ke kapa o ka muliwai Kalambo ma Zambia a me Tanzania. ʻO kēia hale, i manaʻo ʻia ua ʻoi aku ma mua o 475,000 mau makahiki, ma mua o ka puka ʻana mai o nā kānaka hou. ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i nā lāʻau i hana ʻia ma ke kālai ʻana i ʻelua mau lāʻau me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana pōhaku ʻoi a ua lilo ia i ala hele a i ʻole ke kahua no nā kūpuna kanaka e noho ana ma ia wahi.

Hōʻike ʻia nā māka ma nā lāʻau ua ʻoki ʻia, ʻokiʻoki ʻia a ʻoki ʻia me nā mea hana pōhaku like ʻole i loaʻa ma ke kahua. Aia kekahi lāʻau bushwillow ma luna o kekahi lāʻau, i hoʻopaʻa ʻia e kahi ʻano U-like nui. Ua manaʻo ʻo Polofesa Larry Barham, ka mea kālaihonua alakaʻi mai ke Kulanui o Liverpool, he ʻāpana paha ka hale o ke ala hele wāwae, kahi kumu no kahi kahua, a i ʻole he wahi no ka mālama ʻana a i ʻole kahi hale.

ʻO nā mea lāʻau i ʻike ʻia ma ke kahua i hoʻopaʻa ʻia ma kahi o 476,000 mau makahiki ma mua o ka puka ʻana o Homo sapiens. Me he mea lā ʻo Homo heidelbergensis, kahi mea mua i nā kānaka hou, i hana i kēia hale. He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana no ka mea ʻaʻole hiki ke ola ka lāʻau no ia mau manawa lōʻihi, akā ua kōkua nā sediment wai ma Kalambo Falls i ka mālama ʻana i ka lāʻau.

Ma waho aʻe o ka hale lāʻau, ua loaʻa nā mea lāʻau ʻē aʻe, e like me ka lāʻau ʻeli, ka ʻōpala, ka lālā māhele i lilo i ʻāpana o ka pahele, a me kahi ʻoki lāʻau ma nā kihi ʻelua. Hōʻike kēia mau ʻike i ka hoʻohana ʻana o nā kānaka mua i nā mea nui, e like me ka pōhaku a me ka lāʻau, e hana a hoʻololi i ko lākou kaiapuni.

Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻomau i ka ʻeli ʻana ma ke kahua a ke manaʻo nei e hana pū me ke aupuni Zambian e ʻike ʻia ʻo Kalambo Falls ma ke ʻano he UNESCO World Heritage Site. Ua wehewehe ʻo Dr. Sonia Harmand o ke Kulanui ʻo Stony Brook i ka ʻike ʻana ma ke ʻano he groundbreaking, e hoʻoikaika ana i kona waiwai i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka hoʻohana ʻana i nā mea kūlohelohe i ka wā o ka ulu ʻana o ke kanaka.

