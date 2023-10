Paleontology Themed Art: A Collaboration of Human and Technology Skills

Ke ulu nei ka hana kiʻi Paleontology i hui pū ʻana ma waena o nā mea hana kiʻi kanaka a me nā mea hana kikohoʻe. ʻO nā mea pena kuʻuna paleo i hana i nā kiʻi me ke kōkua ʻole o ka ʻenehana ke lilo nei i mea kakaikahi ma ke kula. ʻO kekahi o ia mea pena, ʻo Jan Vriesen, loea i ka hana ʻana i nā backdrops prehistoric no nā hōʻikeʻike hale hōʻikeʻike a ua hana pū me nā hui e like me ka Denver Museum of Nature and Science a me ka American Museum of Natural History.

ʻOiai he 81 mau makahiki, hoʻomau ʻo Vriesen e hoʻokō i nā komisina no ka poʻe e mahalo i kāna talena no ka noʻonoʻo ʻana i ka wā i hala. Hoʻopili ʻo ia me nā geologists a me nā paleontologists e hana i nā hiʻohiʻona pena lima e ola ai nā ʻāina kahiko. I kēia mau lā, ua hoʻopau ʻo Vriesen i ʻelua mau kiʻi pena e hōʻike ana i kahi ʻāpana mōʻalihaku kaulana e like me 150 miliona mau makahiki i hala aku nei, a me kahi kiʻi mai ka Jurassic Morrison Formation e like paha me 145 miliona mau makahiki i hala.

Ua kauoha ʻia kēia mau kiʻi pena e ka mea kālaihonua ʻo Bob Raynolds, ka mea i makemake e hāʻawi makana iā lākou i ka hui nonprofit Friends of Dinosaur Ridge. Hōʻike nā kiʻi pena i nā ʻāina kahiko i hoʻoikaika i ka hoʻōla ʻana o ka hui, e manaʻo nei e pale i nā wahi mōʻalihaku a hāʻawi i nā papahana hoʻonaʻauao no ka lehulehu.

E hōʻike ʻia nā kiʻi pena hou ma ka Dinosaur Ridge Discovery Center, e hiki ai i nā malihini ke noʻonoʻo i ke ʻano o ia wahi i ka wā i noho ʻia e nā dinosaur. ʻO Dinosaur Ridge, i loaʻa e Jefferson County Open Space i ka makahiki 1973, ua koho ʻia ʻo ia ʻo Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

ʻO Jan Vriesen kahi mea pena Kanada e noho nei i Minnesota me kāna wahine a me kāna mau holoholona. Ua hoʻomaka ʻo ia i ke kiʻi paleo i ka makahiki 1970 i kona lawe ʻana i kahi papahana ma ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Royal British Columbia. Mai ia manawa, ua loaʻa iā ia ka ʻike ma ke kahua.

ʻOiai makemake ʻo Vriesen i nā ʻano hana kiʻi kuʻuna, ʻike ʻo ia i ka mana o ka ʻenehana i kāna kula. He ʻakaʻaka ʻo ia no ka lilo ʻana i "Neanderthal" i ka wā e pili ana i ka hana kamepiula akā hoʻomaopopo ʻo ia e hoʻonui nui ʻia nā mākau kikohoʻe ma ka ʻoihana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, lilo ka paleontology themed art i hui pū ʻana ma waena o ka hana hoʻomohala kanaka a me nā mea hana kikohoʻe, e ʻae ana i nā mea pena e like me Jan Vriesen e hoʻihoʻi i ka wā kahiko me kā lākou talena a me ka noʻonoʻo.

Sources:

- Nā hoaaloha o Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Hale Hōʻikeʻike ʻo Dinosaur Ridge