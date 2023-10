Pehea e hōʻike ai ka moʻolelo Helene kahiko o Prometheus i ko mākou ʻoiaʻiʻo o kēia wā

ʻO Prometheus, ka Titan nāna i ʻaihue i ke ahi mai nā akua a hāʻawi aku iā ia i ke kanaka, ua lilo ia i hōʻailona o ka holomua a me ka pōʻino. Mai ka hiʻohiʻona o ka moʻolelo moʻolelo, ʻike ʻia ʻo ia he emancipator, kipi kūʻē iā Zeus 'tyranny no ka pono o ke kanaka. Eia naʻe, i ko mākou ao hou, ke lawe nei ʻo Prometheus i kahi ʻano ʻokoʻa.

Ua hōʻailona ka Industrial Revolution i kahi hulina kahi i lilo ai ka mana o ke ahi a me ka ʻenehana i kumu o ka hanohano a me ka pōʻino. ʻO ka puke moʻolelo a Mary Shelley ʻo "Frankenstein," i kapa ʻia ʻo "The Modern Prometheus," i hōʻike i ka hubris a me ka manaʻo o ka mea nāna i hana. Ma kēia pōʻaiapili, hōʻike ʻo Prometheus i ko mākou hiki ke luku iā ʻoe iho a me nā pōʻino o ka hoʻokō ʻenehana.

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ʻo Prometheus i kahi ala hou i ka moʻomeheu kaulana, e hōʻike ana i ko mākou ambivalence i ka ʻenehana a me nā hopena. ʻO ke kiʻi ʻoniʻoni ʻo Christopher Nolan ʻo "Oppenheimer" e huki i kahi ʻano like ma waena o ka hoʻopaʻi i hoʻopaʻi ʻia e ka moʻolelo Prometheus a me J. Robert Oppenheimer, i manaʻo pinepine ʻia ʻo ka makua kāne o ka pōkā atomika. Ua ʻimi hou ʻia ke ʻano hoʻohālikelike ma ka ʻāpana keaka a Annie Dorsen "Prometheus Firebringer," nāna i ulana i kahi moʻolelo e pili ana i ko mākou hilinaʻi ʻana i ka naʻauao.

ʻO ka puke moʻolelo a Benjamín Labatut "The Maniac" e komo i loko o ke ola o John von Neumann, he paionia o ka naʻauao akamai a me ke kumumanaʻo pāʻani, i hoʻohālikelike ʻia me Prometheus. ʻO ka puke a Labatut, i helu ʻia he moʻolelo moʻolelo, e hoʻāʻo e hana i kahi moʻolelo moʻolelo hou no ka honua hou, e huki ana i nā poʻe maoli a me ko lākou mau manaʻo.

ʻO Oppenheimer lāua ʻo von Neumann, ka mea i hana pū me ka Manhattan Project, e hōʻike ana i ka hui ʻana o ke akamai a me ka hiki ke hoʻopau ʻia ke kanaka. ʻO kā lākou hana ma ka quantum theory a me ka atomic bomb e hōʻike ana i ka lilo ʻana o abstraction i mea maoli maoli me nā hopena pōʻino.

ʻOiai ʻike ʻia ka mana luku o kēia mau ʻenehana, aia ka hana keaka naʻauao i ke ʻano o kēia mau manaʻo abstract i lilo i mau hōʻike paʻa. ʻO ka hana a Oppenheimer i ka hoʻomohala ʻana i ka pōkā atomika he mea hōʻoia o ka manaʻo no ka quantum theory. ʻO kāna hoʻopaʻi, e like me ka Prometheus moʻolelo, ʻaʻole mai ke akua mai, akā mai ka poʻe i loaʻa kāna makana.

Kūlike ka moʻolelo o Prometheus me ko mākou ʻoiaʻiʻo o kēia manawa, ʻoiai ʻo ko mākou hilinaʻi nui ʻana i ka ʻenehana e lawe mai i ka holomua a me ka pōʻino. ʻO nā koho a mākou e hana ai i kā mākou ʻimi ʻana i ka ʻike a me ka mana hiki ke loaʻa nā hopena lōʻihi. ʻO ka moʻolelo o Prometheus he moʻolelo hoʻomanaʻo, e hoʻomanaʻo ana iā mākou e noʻonoʻo i nā hopena kūpono o kā mākou hana a me ka hiki ke luku iā ʻoe iho.

Sources:

- "Pehea ka wehewehe ʻana o kahi moʻolelo Helene kahiko i kā mākou ʻike weliweli i kēia manawa" na AO Scott, The New York Times