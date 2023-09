Hoʻolauleʻa ʻo Atlantic News i ka 50th Anniversary ma ke ʻano he hale kūʻai nūhou hope loa ma Halifax

By

ʻO Atlantic News, ka hale kūʻai nūhou hope loa ma Halifax, ke hoʻolauleʻa nei i kāna makahiki 50 i kēia hopena pule. ʻO ka hale kūʻai, i wehe mua ʻia e Pat Doherty i ka makahiki 1973, ua ola ʻo ia i ka hoʻololi ʻana o ka ʻāina o ka pāpaʻi paʻi a hoʻonui i ka hoʻokūkū mai nā kahua pūnaewele.

I ka wā i wehe mua ai ʻo Doherty i ka Atlantic News, ʻo ka paʻi ke ʻano o ka media. Hāʻawi ka hale kūʻai nūhou i nā ʻano like ʻole o nā makasina mai ka honua holoʻokoʻa, e mālama ana i nā makemake like ʻole. Eia nō naʻe, i ka ulu ʻana o Halifax a ua ulu nui ka pūnaewele, ua pani ʻia nā hale kūʻai nūhou ʻē aʻe, a waiho ʻia ʻo Atlantic News ʻo ia wale nō ka mea i ola.

ʻO nā mea nona kēia manawa, ʻo Michele lāua ʻo Stephen Gerrard, ua lawe i ka hale kūʻai ma 1998 a ua hana ikaika lākou e mālama i kona kūleʻa. Ua hoʻololi lākou i nā manawa loli, hāʻawi i nā lawelawe hou e like me ka paʻi ʻana i nā nūpepa ma o PressReader. Ua hoʻonui lākou i kā lākou mau makana e hoʻokomo i nā puke a me nā hana a nā mea pena kiʻi kūloko.

ʻOiai ua hoʻokau nā smartphones a me nā pāʻoihana kaiapili i nā pilikia i ka ʻoihana paʻi, ua hoʻomau ʻo Atlantic News i ka holomua. Ua ʻike ʻo Michele Gerrard ʻoiai ʻo ka poʻe e hoʻolōʻihi i ka manawa ma kā lākou mau polokalamu, aia nō ka makemake no ka hoʻomaha ʻana mai nā pale a me ka hoʻi ʻana i ka media paʻi kino.

ʻO ka maʻi maʻi COVID-19 i lawe mai i kahi hoʻokūkū hou, akā ua hiki i nā Gerrards ke hoʻokele i nā manawa paʻakikī a mālama i ka hale kūʻai. Ua ʻike lākou i nā hanana koʻikoʻi e wehe ʻia ana ma nā ʻaoʻao o nā nūpepa ma kā lākou hale kūʻai nūhou, e ʻike pono ana i ka mōʻaukala.

Ma kāna makahiki 50th, ke noʻonoʻo nei ʻo Atlantic News i kāna hoʻoilina lōʻihi a me ka hopena i loaʻa i ke kaiāulu. Ke noho nei ka hale kūʻai i hale aloha ma Halifax, e hāʻawi ana i kahi koho curated o nā makasina a me nā puke i nā mea kūʻai aku e mahalo i ka waiwai o ka paʻi paʻi.

