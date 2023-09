Nā Kino ʻē: E ʻimi ana i nā maʻi maʻi a me nā maʻi maʻi ma o ka mōʻaukala

Ma ka puke hou loa a Simon Schama, "Nā Haole," ʻimi ʻo ia i ka honua o nā maʻi maʻi i hala a me kēia manawa, e hōʻike ana i nā haʻawina a mākou i aʻo ai, a me nā mea a mākou e pono ai e hopu. Ke nānā nui nei ka puke i ke ola a me ka hana a Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, he kanaka ʻepekema nāna i hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau i hana ʻia i ka home no ka hakakā ʻana i ka maʻi kolera a me ka maʻi bubonic i ka hopena o ke kenekulia 19 a me ke kenekulia 20.

Lawe ʻo Schama i ka poʻe heluhelu i kahi huakaʻi hoʻohiwahiwa i ke ola o Haffkine, mai kāna mau ʻike mua i ka pale ʻana i kona kaiāulu i nā pogrom Lūkini a hiki i kāna aʻo ʻana ma ka Pasteur Institute hanohano ma Farani. ʻO ia ka lāʻau lapaʻau a Haffkine i lawe mai iā ia i India i ka makahiki 1893, kahi āna i ʻike ai i kona kūleʻa kupaianaha i ka hakakā ʻana i ke kolera. Ma hope mai, e hoʻokō ʻo ia i ka lanakila nui aʻe me ka lāʻau lapaʻau e hoʻopau ai i ka maʻi bubonic.

Hōʻike ka mea kākau me nā kikoʻī hoihoi i ke kaʻina hana koʻikoʻi a Haffkine i hana ai i ka maʻi ahulau, mai ka lawe ʻana i nā wai a hiki i ka hoʻoulu ʻana i ka bacilli i ka hupa kao. ʻOiai ʻo Haffkine i hāʻawi nui i ke olakino lehulehu ma India, ua luhi nā luna colonial Pelekane iā ia. Ua hilinaʻi lākou i nā hana koʻikoʻi, e like me ka luku ʻana i nā kauhale a me ka hoʻokuke ʻana i nā kamaʻāina, i ʻike pinepine ʻole ʻia. ʻO ka holomua o kahi haole e like me Haffkine, he mea ia i ko lākou haʻaheo, a hiki i kona haʻalele ʻana mai India.

ʻOiai e komo ana ʻo Schama i kekahi mau huakaʻi hele a me nā moʻolelo ʻē aʻe, ʻike ʻia kona mahalo iā Haffkine. Hoʻopau ka puke me kahi leka kākoʻo no Anthony Fauci a me ka noʻonoʻo ʻana i ke ʻano o ke koko uliuli o ka pāpaʻi lio i ka hana ʻana i ka maʻi.

Hoʻopuka ka hana a Schama i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka mana o ka ʻepekema i ka hakakā ʻana i nā maʻi maʻi maʻi a me ke kuleana o ke kanaka i ko lākou luku ʻana. ʻOiai ko mākou holomua, ʻōlelo ka mea kākau ʻo kā mākou mau hana ponoʻī, e like me nā mea kaua nuklea a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻo ia ka mea e hoʻoweliweli nui ai i ke kanaka.

He hōʻike ʻo "Nā ʻĀina ʻē" i ke ola kupaianaha a me nā hoʻokō o Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Ma o kēia moʻolelo, hōʻike ʻo Simon Schama i ka hopena nui i hiki i nā kānaka ʻepekema ke loaʻa i ke alo o nā pilikia olakino honua.

