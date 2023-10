Hiki i ke Ana Nondestructive ke Scalable Quantum Computing Me ka Ytterbium Qubits

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā physicists ma ke Kulanui o Illinois Urbana-Champaign e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻohana i ka ytterbium-171 atoms e like me nā qubits no ka computing quantum. ʻO kēia mau ʻātoma, i ʻike ʻia no ko lākou mau waiwai kupaianaha a me ka maʻalahi o ka scaling, ua puka mai ma ke ʻano he mau moho hoʻohiki no nā platform computing quantum. Ua hoʻokō pono nā mea noiʻi i ke ana nondestructive o ytterbium-171 qubits, e ʻae ana i nā helu lōʻihi a paʻakikī e pono ai no ka nui o nā algorithm quantum.

Ke hilinaʻi nei ka computing quantum i nā qubits, ʻo ia nā ʻōnaehana quantum me ʻelua pae hiki ke loaʻa. Eia nō naʻe, paʻakikī ka hana ʻana me nā atoms no ka mea he nui nā pae hiki ke loaʻa iā lākou. Kūlana ʻo Ytterbium-171 no ka mea, i ka wā i hoʻoluʻu ʻia i kona kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa, loaʻa iā ia ʻelua mau pae kuantum hiki ke loaʻa. Hoʻemi nui kēia waiwai i ka hiki ke kīkēkē ʻana i ka ʻātoma ma waho o ka mokuʻāina qubit pae ʻelua i makemake ʻia i ka wā o ka hana ʻana, e maʻalahi loa ke ana nondestructive.

ʻOiai ua hāʻawi maikaʻi nā waiwai kūʻokoʻa o ytterbium-171 iā lākou iho i nā hana quantum, ʻo ka atom ponoʻī he paʻakikī holoʻokoʻa. ʻO ka hopena, pono nā mea noiʻi e hoʻomohala i nā ʻenehana hou i ka physics atomic e hoʻoponopono i kāna mau pilikia. Ma kēia haʻawina, ua loaʻa i ka hui ke ana nondestructive o ytterbium-171 qubits me ka 99% kūleʻa kūleʻa kupaianaha.

Ua hoʻokō ka poʻe noiʻi i ka mana adaptive manawa maoli, kahi ʻenehana e pili ana i ka hoʻohana ʻana i kahi kamepiula maʻamau e kāohi i nā qubits ytterbium e pili ana i nā hopena ana. Hāʻawi kēia ala i ka hana kūpono o ka hana quantum nui i ka wā waena o kahi helu.

ʻO nā ʻike o kēia haʻawina e wehe i nā mea hou no ka ʻimi ʻana i ka computing quantum me ka hoʻohana ʻana i nā arrays ytterbium. Me ko lākou hiki ke hoʻomaʻamaʻa i ka computing quantum scalable a maikaʻi, hiki i ka ytterbium-171 qubits ke hana koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ke kula. Ke hoʻomau nei ka poʻe noiʻi e hoʻomaʻemaʻe a hoʻonui i kēia mau ʻenehana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wā e hiki mai ana o ka computing quantum.

