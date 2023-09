ʻIke ʻia ʻo Nishimura Green Comet Hou no ka manawa mua ma 400 mau makahiki

ʻO Nishimura kahi comet ʻōmaʻomaʻo hou i ʻike ʻia, ma hope o ka mea kilo hōkū Kepani ʻo Hideo Nishimura nāna i ʻike, ʻike ʻia i kēia manawa no ka manawa mua ma mua o 400 mau makahiki. Ua ʻike ʻo Nishimura i ka comet me ka hoʻohana ʻana i kahi pahu kiʻi kiʻi Canon a me kahi lens telephoto. He mau ʻāpana hau lepo i koe mai nā ʻōpala i koe i ka wā i hoʻokumu mua ʻia ai ko kākou ʻōnaehana lā. ʻO ka mea maʻamau, noho mamao nā kometa mai ka lā a ua hau a ʻike ʻole ʻia e mākou. Eia naʻe, i kekahi manawa, e hoʻokokoke mai kahi comet i ka lā.

I ka hoʻomaka ʻana o ka wela o ka lā e hoʻoheheʻe i nā mea hau i loko o ka comet, ua hoʻokuʻu ʻia ka lepo a me ka lepo o loko, e hana ana i ka huelo o ke kometa i ʻike ʻia mai ka Honua. He mea kupanaha ka loaʻa ʻana o Nishimura i ka noʻonoʻo ʻana i ka laha o nā telescopes automated. He mea paʻakikī ka ʻike ʻana i kahi mea i loaʻa ʻole ma ka pakuhi hōkū e like me Nishimura.

No ka ʻike ʻana i ka comet Nishimura, pono ʻoe e noho ma ka ʻāpana ʻākau a nānā i kou hikina hikina ma mua o ka puka ʻana o ka lā. ʻO ka manawa kūpono loa e ʻike ai ʻo ia ma ke kakahiaka Poalua ke kokoke loa i ka Honua. Ma ka lā 17 o Kepakemapa, e pili kokoke ana ke kometa i ka lā a ʻike ʻia mai ka ʻaoʻao hema. E ʻimi iā ia ma ka pūʻulu o Leo a hoʻohana i ka binoculars a i ʻole ke kelepona liʻiliʻi no ka ʻike maikaʻi.

