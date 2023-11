He Era Hou o ka Nānā Honua: Hoʻohui ʻo NASA a me ISRO no ka Misiona NISAR

Ua wehe ʻo NASA a me ka Indian Space Research Organization (ISRO) i kā lākou huakaʻi ukali hui pū ʻia i kapa ʻia ʻo NISAR, i hoʻonohonoho ʻia no ka hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2024. ʻO kēia misionari kahi hōʻailona koʻikoʻi i ka hana like ʻana o ka honua, ʻoiai ʻo nā hui ʻelua e hui pū e ʻimi i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā hopena o nā pōʻino kūlohelohe ma ko kākou honua.

ʻO NISAR, pōkole no NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar mission, e manaʻo e hāʻawi i kahi ʻike piha o ka pōʻai kalapona honua honua a me kāna pilina paʻakikī me ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana radar ʻokiʻoki, e hana ka satellite ma nā alapine like ʻole ʻelua, L-band a me S-band, hiki iā ia ke hōʻiliʻili i nā ana pololei a me nā kikoʻī paʻakikī e pili ana i ko mākou kaiapuni.

ʻO kekahi o nā pahuhopu nui o ka misionari NISAR e aʻo i ka hopena o nā pōʻino kūlohelohe ma ka honua a me ke kaiapuni. Ma ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i kēia mau hanana, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike waiwai i ke ʻano o kā lākou hana ʻana i ko mākou honua a pili i nā kaiaola. He mea koʻikoʻi kēia ʻike i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā no ka hoʻēmi ʻana i ka pōʻino a me ka hoʻokele honua.

Ma waho aʻe o nā pōʻino kūlohelohe, e nānā pū ʻo NISAR i ka pilikia ākea o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ma ka nānā ʻana i nā hōʻailona like ʻole, e like me ka hoʻololi ʻana o ka uhi hau, ka nui o ka hoʻopau ʻana i ka ululāʻau, a me ka hoʻololi ʻana i ka ʻilikai, e kōkua ka satellite i ka ʻike piha ʻana i ko mākou loli wikiwiki. ʻAʻole kōkua kēia ʻikepili i ka noiʻi ʻepekema akā kōkua pū kekahi i ka poʻe hana kulekele i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻike e hoʻēmi i nā hopena ʻino o ke aniau.

NPP:

Nīnau: He aha ka misionari NISAR?

A: ʻO ka mikiona NISAR kahi hana hui ma waena o NASA a me ISRO e aʻo i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka hopena o nā pōʻino kūlohelohe me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana radar kiʻekiʻe.

Nīnau: He aha nā alapine e hoʻohana ai ka satellite?

A: E hana ana ka satellite NISAR ma nā alapine L-band a me S-band e hōʻiliʻili i nā ana pololei a me nā kikoʻī e pili ana i ke kaiapuni o ka Honua.

Nīnau: He aha ka NISAR e aʻo ai?

A: E kālele ana ʻo NISAR i ka pōʻaiapuni kalapona honua honua, ka hoʻololi ʻana i ke aniau, a me ka hopena o nā pōʻino kūlohelohe i ke kaiapuni a me ka ʻili honua.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka misionari NISAR?

A: ʻO ka mikiona NISAR kahi mea nui i ka hui like ʻana o ka honua a hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā hoʻolālā hoʻokele pōʻino.